El tren AIFA-Pachuca ya tiene fecha de inauguración, de cara al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Tren AIFA–Pachuca estará en operación antes del Mundial 2026, torneo para el cual esta región funcionará como sede de campamento de selecciones. Se espera que miles de pasajeros se vean beneficiados con esta propuesta de transporte público.

Desde el Palacio Nacional, la mandataria señaló recientemente que la obra civil se encuentra prácticamente concluida y que próximamente iniciará la etapa de pruebas. Además, se espera que haya un recorrido para mostrar los avances.

Desde el Gobierno informaron que, al igual que otro tipo de proyectos ferroviarios, seguirá un periodo de verificación de sistemas y señalización para garantizar la seguridad.

¿Cuándo funcionará el Tren AIFA-Pachuca en México?

La fase de pruebas del Tren AIFA podría extenderse alrededor de dos meses y, una vez finalizada, el tren comenzaría a operar de manera regular. Sheinbaum indicó que el servicio estará en funcionamiento antes del inicio del Mundial.

Por otra parte, la presidenta mencionó que, rumbo al Mundial de 2026, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se encuentra en proceso de remodelación, especialmente en la Terminal 2, además de que se revisa la operación de las plataformas de transporte para alcanzar acuerdos de manera conjunta.