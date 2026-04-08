De golpe y por sorpresa, OXIO, un operador virtual con unos 350,000 clientes empresariales en México se convertirá en dueño de una cartera de más de 21 millones de usuarios al comprar las operaciones de Movistar México. OXIO y su socio, el fondo brasileño Newfoundland Capital Management informaron que, tras el acuerdo para adquirir Movistar México de la española Telefónica, listada en la bolsa de Madrid, continuará operando bajo la marca Movistar y seguirá siendo liderada por su actual equipo directivo. La empresa también dijo que, a medida que la compañía migre su red y operaciones a la plataforma de OXIO, los clientes podrán esperar continuidad total y servicio ininterrumpido, así como mejoras futuras en la calidad del servicio. La transacción permanece sujeta a condiciones de cierre entre las partes y a las aprobaciones regulatorias habituales. De aprobarse por las autoridades regulatorias, esta transacción posiciona a Movistar México para una siguiente fase de crecimiento, habilitada por la plataforma Telecom-as-a-Service de OXIO, hacia un modelo operativo más ágil, Nativo en la Nube (cloud-native), y digital. Nicolas Girard, fundador y CEO de Oxio, y quien conoce a fondo el mercado mexicano de telecomunicaciones, refiere que la nueva iniciativa “respaldará la transformación de la compañía hacia una telco de última generación” y apuntará a mejorar la experiencia de los “más de 20 millones de clientes” que ahora controla. Fundada en 2018 y con sede en Nueva York, OXIO es una plataforma global de Telecom-as-a-Service (TaaS) que permite a marcas, empresas y operadores móviles lanzar y operar servicios de telecomunicaciones modernos mediante una arquitectura Nativa en la Nube (cloud-native). México fue el primer mercado de lanzamiento de OXIO, fuera de Estados Unidos y desde entonces la compañía ha construido una base de marcas mexicanas en su plataforma, incluyendo Grupo Coppel, Rappi y Mercado Pago. OXIO tiene operaciones en México desde hace cinco años, donde tiene oficinas, además de en Montreal, Canadá. “América Latina ha estado en el centro de nuestra tesis de inversión desde nuestra fundación, y el mercado de telecomunicaciones de México representa hoy una de las oportunidades más atractivas de la región”, señaló Daniel Simon, portfolio manager de Newfoundland Capital Management. Algunos de los factores que explican la transacción son, dice, la posición consolidada de mercado de Movistar México, sus sólidas relaciones con mayoristas y la oportunidad de largo plazo para detonar la transformación digital de las telecomunicaciones en México. La empresa adquirente dijo que México representa una oportunidad atractiva de largo plazo para la innovación en conectividad inalámbrica. Una frontera de más de 3,100 kilómetros con Estados Unidos genera dinámicas únicas de conectividad transfronteriza y posiciona al país como un nodo crítico dentro de la infraestructura digital de América del Norte. Asimismo destacó que México tiene una población digitalmente nativa con rápido crecimiento está incrementando la demanda de servicios con enfoque móvil-primero en fintech, comercio, entretenimiento y otros sectores.