El momento de planear un viaje a Estados Unidos suele venir acompañado de una duda clave que puede frenar todo el proceso. No se trata del destino ni del presupuesto, sino de algo más básico: el orden correcto de los documentos. Muchas personas inician trámites sin saber que un paso previo puede definir todo el proceso. En medio de citas, formularios y pagos, hay un detalle que suele pasarse por alto y que puede generar retrasos innecesarios. La confusión entre el pasaporte y la visa americana es más común de lo que parece, especialmente entre quienes tramitan ambos por primera vez. Aunque ambos documentos son indispensables para ingresar a Estados Unidos, no funcionan de manera independiente. Hay una lógica específica que marca el inicio del trámite, y entenderla puede evitar errores que impacten directamente en los tiempos del viaje. El primer documento que debes tramitar es el pasaporte mexicano. No es una recomendación: es un requisito obligatorio para iniciar el proceso de la visa americana. Sin este documento, simplemente no se puede avanzar. Esto se debe a que el formulario DS-160, necesario para solicitar la visa de turista B1/B2, exige desde el inicio el número de pasaporte. Además, todos los datos personales deben coincidir exactamente con los que figuran en ese documento, lo que lo convierte en la base de todo el trámite. Una vez que se haya gestionado el pasaporte, es posible iniciar de inmediato el proceso de la visa. No es necesario esperar ni haber viajado previamente a otro país, como muchas personas creen erróneamente. El pasaporte mexicano se gestiona mediante una cita previa, que puede agendarse en línea, por teléfono o incluso vía WhatsApp. En 2026, los costos oficiales sin descuento son: El día de la cita, es indispensable presentar documentos como acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente y comprobante de pago. No se requieren fotografías, ya que se toman digitalmente en la oficina correspondiente. Durante la entrevista, el punto central es demostrar que se regresará al país de origen. No es obligatorio hablar inglés, ya que los oficiales consulares pueden realizar la entrevista en español. Seguir este orden —primero pasaporte mexicano, luego visa americana— no solo es correcto, sino que evita errores que pueden costar tiempo y dinero en la planificación de tu viaje. La categoría de visa que los extranjeros solicitan ante la Embajada estadounidense dependerá del motivo por el cual hayan decidido planificar un viaje. Además de turismo y negocios, el Gobierno norteamericano permite gestionar otro tipo de permisos, cuyos costos varían a su vez: