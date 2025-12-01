Cambia el trámite de la licencia de conducir y ahora todos los conductores tendrán que cumplir con esta norma

La Ciudad de México (CDMX) decidió ampliar el plazo para obtener uno de los trámites más solicitados por los automovilistas: la licencia de conducir permanente. Este documento, que evita la necesidad de renovarla de forma constante, volvió tras varios años de ausencia y generó una gran demanda.

En detalle, las autoridades capitalinas implementaron un nuevo requisito en el trámite del documento. Los conductores tendrán que cumplir con las normas para mantenerse al día con el reglamento de la seguridad vial.

A continuación, te contamos qué necesitas para solicitarla bajo las nuevas disposiciones. Por el momento, las mismas rigen solo para CDMX.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir?

Para poder acceder a la licencia permanente, es indispensable cumplir con dos condiciones principales:

No haber sido sancionado más de una vez en el programa “Conduce sin Alcohol”.

No contar con condenas por delitos viales.

Si estás dentro de estos criterios, deberás presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México.

Comprobante de pago por 1,500 pesos (la línea de captura se genera en línea).

Cita previamente programada.

Examen teórico aprobado (solo para quienes tramitan la licencia por primera vez).

¿Hasta cuándo puedo hacer el trámite de la licencia permanente?

En un inicio, se había anunciado que el programa estaría disponible únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, debido a la alta demanda y al interés de quienes ya contaban con licencia tipo A y querían actualizarla, así como de quienes buscan obtenerla por primera vez, se decidió extender el plazo.

Ahora también se podrá tramitar durante 2026, por lo que aún hay tiempo para hacer la gestión sin inconvenientes.

¿Quiénes deben tramitar la licencia de conducir permanente?

Si ya posees una licencia tipo A de CDMX, solo deberás actualizarla; en caso de no haber tramitado una antes, será necesario presentar el examen teórico.

Este documento aplica exclusivamente para automóviles particulares; no es válido para motocicletas ni para transporte público.