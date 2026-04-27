El Gobierno de la Ciudad de México analiza implementar medidas especiales de movilidad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre las que destaca la recomendación de que trabajadores realicen home office días de mayor afluencia de partidos. La iniciativa busca disminuir la saturación vial, reducir la presión en el transporte público y facilitar la movilidad en las ciudades sede, especialmente en la capital del país. Aunque no se trata de una orden obligatoria, la propuesta ya fue puesta sobre la mesa en coordinación con distintas dependencias y el sector empresarial, con el objetivo de anticiparse a los retos logísticos que traerá uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que la intención es invitar a las empresas a facilitar el trabajo remoto en jornadas específicas, especialmente aquellas en las que se prevé una alta concentración de aficionados y turistas. La medida se inspira en esquemas utilizados durante la pandemia, cuando el trabajo desde casa ayudó a reducir la movilidad en momentos críticos. En este caso, se buscaría aplicar de forma temporal y focalizada, sin afectar de manera general la actividad económica. Además del home office, también se contemplan otras alternativas como horarios escalonados y esquemas híbridos para evitar congestionamientos en zonas cercanas a los estadios y principales vías de acceso. México será una de las sedes del Mundial 2026 y albergará 13 partidos distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que podría generar distintas jornadas con alta demanda de transporte público. En caso de que las recomendaciones se apliquen en todas las sedes, los cambios de movilidad podrían extenderse a lo largo de varias semanas entre junio y julio, aunque no necesariamente de forma continua. Las autoridades estiman que los días de mayor impacto serían aquellos con partidos de la Selección Mexicana, la inauguración o encuentros decisivos, cuando se espera una mayor concentración de público y visitantes. Uno de los principales objetivos de estas medidas es evitar el colapso vial en zonas cercanas a los estadios y reducir la saturación del Metro, Metrobús y otras rutas de transporte público. También se evalúan posibles ajustes en el ámbito educativo, como clases virtuales o modificaciones temporales al calendario escolar, aunque estas decisiones aún no están confirmadas. Por ahora, todo se mantiene como una propuesta en análisis, y cualquier medida definitiva será anunciada conforme se acerque la fecha del Mundial 2026.