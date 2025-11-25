La Secretaría de Movilidad aclaró que en 2026 la Licencia de Conducir Permanente conservará los precios actuales, tal como señaló Clara Brugada al anunciar la ampliación del trámite. La dependencia destacó que “por ahora se mantienen los precios del 2025” para todas las modalidades.

De acuerdo con la información oficial de la SEMOVI, el costo de la Licencia A Permanente Nueva será de 1,500 pesos, mientras que la reposición se mantendrá en 1,099 pesos. Las autoridades resaltaron que esta medida busca “facilitar el acceso y evitar incrementos innecesarios”.

La ampliación de las nuevas fechas para tramitar la Licencia de Conducir Permanente fue anunciada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Gobierno de CDMX

Precios de la Licencia de Conducir Permanente 2026

Licencia A automovilista Permanente Nueva (Expedición/Reposición): $1,500

Reposición de Licencia A automovilista y motociclista Permanente: $1,099

Los fideicomiso y destino de los recursos

El gobierno de la Ciudad de México confirmó que el total de ingresos por la licencia será destinado a un fideicomiso exclusivo para movilidad. “Todos los recursos se aplicarán a proyectos que mejoren la seguridad vial y la movilidad sustentable”, afirmó Brugada.

Este fondo permitirá financiar infraestructura clave para peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. En conferencia se detalló que se busca fortalecer los tres ejes principales del programa: movilidad no motorizada, transporte público y seguridad vial.

CDMX: Ampliaron el plazo para tramitar la Licencia de Conducir permanente. Gobierno de CDMX

Obras que se financiarán durante 2026

Entre los proyectos destacan 66 cruces seguros en zonas escolares y 116 intervenciones en cruces de alto riesgo. SEMOVI explicó que estas acciones “mejoran la convivencia vial y protegen a quienes transitan diariamente por la ciudad”.

También se ampliará ECOBICI con 600 nuevas cicloestaciones y más bicicletas, además de adquirir 100 unidades eléctricas para la RTP y mejorar diversos CETRAM. Las autoridades señalaron que estas obras “refrendan el compromiso con una movilidad moderna y sustentable”.