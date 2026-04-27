La Embajada de Estados Unidos en México anunció que los aficionados mexicanos que adquirieron boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán acceso prioritario a citas para tramitar su visa estadounidense. La medida busca facilitar el proceso migratorio a quienes ya garantizaron su lugar en alguno de los estadios donde se disputará el torneo en territorio norteamericano. “¡Excelentes noticias para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajarán a los Estados Unidos este año! Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EU”, comunicó la Embajada a través de sus canales oficiales. La dependencia también habilitó la cuenta de @TravelGov para atender las dudas de los interesados. El beneficio aplica únicamente para quienes compraron su boleto directamente en fifa.com/tickets y consiste en obtener una fecha de entrevista consular antes que el resto de los solicitantes, a través de un mecanismo llamado FIFA PASS. El FIFA PASS es un acceso especial que otorga la FIFA a los compradores directos de boletos para el Mundial 2026 y que les permite agendar una cita de entrevista de visa con prioridad. Para obtenerlo, el aficionado debe ingresar a su cuenta en fifa.com, llenar el formulario de registro con su nombre y datos de pasaporte exactamente como aparecen en el documento, y esperar la validación del sistema. Una vez registrado el FIFA PASS, el solicitante debe ingresar al portal oficial, seleccionar su país de nacionalidad o residencia, completar el formulario DS-160 en línea, subir una fotografía reciente y realizar el pago de la tarifa consular correspondiente. Al momento de agendar la cita, deberá indicar que es portador de un boleto FIFA para activar el acceso prioritario. Si los datos coinciden con los del registro, el sistema habilitará automáticamente la fecha preferencial. La Embajada fue enfática en aclarar que contar con un boleto para el Mundial no equivale a tener asegurada la visa. “Todos los solicitantes se someten al mismo procedimiento de control de seguridad y verificación”, advirtió el organismo. Esto significa que el trámite prioritario agiliza el acceso a la cita, pero no modifica los criterios de elegibilidad ni exime a nadie de los requisitos migratorios habituales. En ese sentido, la dependencia recordó que durante la entrevista consular es indispensable responder con veracidad a todas las preguntas del oficial. Los aficionados que sigan todos los pasos correctamente y cumplan con los requisitos tendrán mayores posibilidades de obtener su visa a tiempo para disfrutar del primer Mundial que México coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá.