Tu número de celular ya no es solo un dato de contacto. Con él se verifican cuentas bancarias, se recuperan contraseñas y se accede a prácticamente cualquier plataforma en internet. Por eso, una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacudió el sector de las telecomunicaciones en México: el máximo tribunal del país determinó que las compañías telefónicas tienen responsabilidad civil cuando, por descuido o falta de controles, permiten que un delincuente se apodere de la línea telefónica de otro usuario. El fallo no solo resolvió un caso concreto, sino que abrió la puerta para que millones de mexicanos puedan exigir compensaciones si alguna vez fueron víctimas de este tipo de fraude. Pocas personas conocen este delito por su nombre técnico, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. El SIM swapping ocurre cuando un criminal logra convencer a una empresa telefónica de que él es el titular legítimo de una línea y consigue que le entreguen una tarjeta SIM con ese mismo número. En ese momento, el teléfono de la víctima real queda sin señal, mientras el atacante empieza a recibir todos los mensajes y llamadas, incluyendo los códigos de verificación de dos pasos que los bancos y plataformas digitales envían para autorizar operaciones. Con ese acceso, el delincuente puede vaciar cuentas bancarias, cambiar contraseñas, apoderarse de perfiles en redes sociales e incluso suplantar la identidad de la víctima ante terceros. La señal de alarma más común es simple pero aterradora: el celular deja de funcionar de un momento a otro sin razón aparente. Para cuando muchas víctimas entienden lo que está pasando, el daño ya está hecho. El caso que llegó al máximo tribunal involucró a una empresa de telefonía que entregó un duplicado de tarjeta SIM sin contar con un proceso sólido de verificación. Durante el juicio, la compañía no pudo demostrar que hubiera seguido ningún protocolo serio para confirmar que quien solicitó el duplicado era realmente el dueño de la línea telefónica: no había registros detallados del trámite, no existía documentación respaldatoria ni evidencia fotográfica del proceso. La consecuencia para la víctima fue grave: perdió el control de su número, sufrió robo de información bancaria y personal, y material privado suyo fue expuesto sin su consentimiento. La Suprema Corte concluyó que la telefónica incumplió su obligación de cuidado y la declaró responsable civil de todos esos daños. La resolución sienta un precedente que transforma la relación entre los usuarios y las compañías de telefonía en México. A partir de este fallo, quienes hayan sido víctimas de SIM swapping y puedan demostrar que la telefónica actuó con negligencia tienen argumentos jurídicos para reclamar indemnizaciones económicas, reparación de los daños emocionales y patrimoniales sufridos, y responsabilidad por la exposición de su información privada. Para las empresas, el mensaje es claro: deberán implementar procesos mucho más rigurosos antes de entregar cualquier duplicado de SIM, llevar registros verificables de cada trámite y reforzar sus sistemas de monitoreo. Los especialistas advierten que esta decisión podría desencadenar una ola de demandas contra operadoras en casos donde existan fallas documentadas en sus protocolos de seguridad.