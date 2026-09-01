Los argentinos, chilenos y uruguayos que viajen a México deben cumplir determinados requisitos migratorios para ingresar como visitantes. La documentación debe permitir acreditar la identidad, el motivo del viaje y las condiciones de la estadía.

La revisión se realiza al llegar al país y puede incluir la solicitud de comprobantes sobre el alojamiento, el pasaje de regreso y la solvencia económica del viajero.

Qué documentos deben presentar para ingresar a México

Las personas de países que no requieren visa y que ingresen a México por menos de 180 días, sin realizar actividades remuneradas, deben presentar un pasaporte vigente.

La Embajada de México en Argentina aclara que no se exige una vigencia mínima de seis meses. Sin embargo, si el documento está próximo a vencer, la permanencia autorizada quedará limitada al período de vigencia restante del pasaporte .

La Embajada de México en Argentina aclara que no se exige una vigencia mínima de seis meses. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

También puede solicitarse la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD), que puede ser proporcionada por la aerolínea o por las autoridades migratorias al arribar al país.

Además, es recomendable contar con un pasaje de ida y regreso y con documentación que permita demostrar el motivo y las condiciones del viaje.

Qué documentación pueden solicitar durante el control migratorio

Las autoridades pueden requerir una reserva de hotel, un itinerario de viaje o una carta de invitación de una persona residente en México.

La carta de invitación debe incluir los datos de quien recibe al viajero, el domicilio donde se alojará, el vínculo entre ambas personas, las fechas y el propósito de la visita.

También puede solicitarse acreditar una solvencia económica suficiente para afrontar los gastos durante la estadía. La Embajada de México sugiere contar con recursos acordes con la duración del viaje.

Los requisitos pueden variar según el motivo del ingreso. Quienes viajen por negocios, estudios, actividades profesionales u otras razones deben presentar la documentación correspondiente a esa actividad.

Qué deben revisar antes de viajar

Antes de salir, los viajeros deben comprobar que el pasaporte se encuentre vigente y en buen estado. Un documento vencido no cumple con el requisito de ingreso como visitante.

También deben revisar la documentación relacionada con el alojamiento, el pasaje de regreso, el motivo de la visita y la duración prevista de la estadía.

Para evitar inconvenientes, se recomienda consultar la información migratoria oficial antes de viajar y llevar en formato digital o impreso todos los comprobantes vinculados con la estadía.