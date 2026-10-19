El salario de un militar en España en 2026 depende de su empleo dentro de las Fuerzas Armadas.

El salario de un militar en España en 2026 depende de su empleo dentro de las Fuerzas Armadas, su categoría profesional, el puesto que ocupa y los complementos que percibe. La retribución varía de forma considerable entre los oficiales de mayor graduación y los militares de tropa y marinería, por lo que no existe una única cifra para todos los miembros del Ejército.

Soldado del Ejército español con tropas militares y misiles de fondo. Shutterstock

Entre los factores que determinan la nómina figuran el sueldo base, los trienios por antigüedad, el complemento de empleo y otros conceptos vinculados al destino y las condiciones de servicio. Por eso, las cantidades anuales asociadas a cada rango deben interpretarse según los conceptos salariales incluidos y no necesariamente como el importe que cobra cada militar en todos los destinos.

¿Cuánto cobra un militar en España según su rango en 2026?

Las cifras de referencia para los distintos empleos militares incluyen desde los mandos superiores hasta los oficiales de menor graduación. La siguiente tabla recoge las cantidades anuales que se han publicado para cada rango. No obstante, conviene distinguirlas de una nómina individual actualizada con todas las subidas de 2026 y los complementos específicos de cada destino.

Rango militar Salario anual de referencia General del Ejército, almirante general o general del aire 59.883 euros Teniente general o almirante 55.199 euros General de división o vicealmirante 50.524 euros General de brigada o contralmirante 45.701 euros Coronel o capitán de navío 42.105 euros Teniente coronel o capitán de fragata 38.844 euros Comandante o capitán de corbeta 36.916 euros Capitán 33.991 euros Teniente 30.432 euros

Las cantidades no son idénticas para todos los militares del mismo rango, ya que la antigüedad, el puesto y las condiciones del servicio pueden modificar la retribución final. El Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas establece los conceptos que componen el salario.

¿Qué complementos pueden aumentar el sueldo de un militar?

La nómina militar se compone de retribuciones básicas y complementarias. Entre estas últimas destacan el complemento de empleo, que depende de la responsabilidad asociada al rango, y el complemento específico, que tiene una parte general vinculada al empleo y otra singular relacionada con las características del puesto.

El salario de un militar en España en 2026 depende de su empleo dentro de las Fuerzas Armadas, su categoría profesional, el puesto que ocupa y los complementos que percibe. Fuente: Shutterstock Shutterstock

También existe el complemento de dedicación especial, que remunera el rendimiento extraordinario o la actividad adicional, así como gratificaciones excepcionales por servicios extraordinarios. En determinados destinos, los militares pueden recibir indemnizaciones por residencia u otras compensaciones previstas en la normativa.

Además, en 2025 el Gobierno aprobó una mejora retributiva específica para las Fuerzas Armadas. En 2026 se sumó el incremento general del 1,5% previsto para los empleados públicos, con efectos económicos desde el 1 de enero. Por ello, para conocer el salario exacto de un militar en 2026 es necesario comprobar la actualización de cada concepto y las circunstancias particulares del puesto.