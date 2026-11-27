Quienes recorren las rutas de Colombia pueden encontrarse con una señal de tránsito que llama la atención por su diseño.

Quienes recorren las rutas de Colombia pueden encontrarse con una señal de tránsito que llama la atención por su diseño: tiene dos formas que parecen ojos cansados y transmite una indicación que muchos conductores suelen confundir. Aunque su apariencia resulta particular, no es decorativa ni funciona como una simple advertencia.

Se trata de una señal reglamentaria identificada como SR-35, que establece una obligación específica para quienes circulan por determinados sectores de la vía. Su presencia es fundamental ya que podría evitar accidentes, especialmente cuando hay poca visibilidad o tránsito en sentidos opuestos.

La señal SR-35 de Colombia indica cuándo hay que encender las luces bajas del vehículo

La señal SR-35 se denomina “Circulación con luces bajas” e indica que los conductores deben mantener encendidas las luces bajas de sus vehículos. No se trata de una recomendación: su función es establecer una obligación de circulación que debe respetarse al encontrarla.

Según el Manual de Señalización Vial de Colombia, esta señal debe instalarse en las entradas de túneles y pasos urbanos que cuentan con iluminación artificial. También se utilizan en rutas rurales e terreno plano, donde existe riesgo de encandilamiento para quienes circulan en sentido contrario.

Esta señal debe instalarse en las entradas de túneles y pasos urbanos que cuentan con iluminación artificial. (Foto: Transmilenio.gov) Fuente: Manual de Señalización

Por eso si un conductor encuentra esta señal durante un viaje, debe comprobar que las luces bajas estén encendidas y continuar el recorrido con esa iluminación. El objetivo de este cartel es que mejoren las condiciones de visibilidad y así evitar que los faros de una vehículo dificulten la visión de quienes vienen de frente.

¿Cómo reconocer las señales reglamentarias y qué características tienen en Colombia?

La SR-35 pertenece al grupo de señales reglamentarias, que se utilizan para comunicar prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones a los usuarios de la vía pública. A diferencia de otras señales que solo advierten sobre posibles peligros, estas establecen disposiciones que deben cumplirse.

De acuerdo con el manual colombiano, la mayoría tiene forma circular, aunque algunas pueden presentarse dentro de un rectángulo cuando necesitan incorporar una leyenda adicional. Sus características habituales incluyen:

Fondo : blanco, excepcionalmente rojo.

Borde : rojo, con algunas excepciones en negro.

Símbolos y leyendas: generalmente negros, blancos y, excepcionalmente, rojos o grises.

Además, pueden incorporar placas informativas rectangulares para ser precisos en el alcance de una prohibición o restricción.

Dónde se colocan las señales de tránsito reglamentarias y cuándo se repiten

La señales reglamentarias deben instalarse en el punto exacto donde comienza o termina la regulación que estén comunicando.

En determinados casos, las autoridades pueden repetirlas sobre el costado izquierdo de la vía si las condiciones del tránsito o las características del camino requieren reforzar que se vean.