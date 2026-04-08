La Cancillería de Colombia confirmó una modificación temporal en los horarios de atención de varios consulados ubicados en Estados Unidos, España y Chile. La decisión entrará en vigor durante abril y contempla jornadas extendidas entre semana, así como la habilitación de atención los sábados para que los ciudadanos puedan tramitar o renovar su pasaporte con mayor facilidad. La estrategia también incluye más cupos, atención sin cita previa en algunas sedes y descuentos para quienes participaron en las elecciones al Congreso. Durante este mes, los consulados de Nueva York, Newark, Miami, Orlando, Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao y Santiago de Chile tendrán jornadas especiales los sábados. Estas atenciones estarán enfocadas principalmente en la expedición y renovación de pasaportes, aunque algunas sedes también habilitarán otros trámites consulares. En varios casos, las jornadas sabatinas funcionarán con cita previa, mientras que otras permitirán atención por orden de llegada. La Cancillería indicó que cada consulado informará el mecanismo a través de sus canales oficiales. La ampliación de horarios se aplicará desde el 6 hasta el 30 de abril. Durante este periodo, los consulados extenderán su atención de lunes a viernes y sumarán jornadas adicionales los sábados, con el objetivo de atender a los colombianos que no pueden acudir en horario laboral. La medida busca descongestionar la demanda y facilitar el acceso a los servicios consulares, especialmente para quienes necesitan renovar su pasaporte antes de procesos electorales o viajes próximos. Sí. Algunos consulados permitirán realizar el trámite sin agendamiento previo. Sin embargo, esta modalidad dependerá de cada sede y de la disponibilidad diaria. En otros casos, se habilitarán más citas y se ampliarán los cupos para atender la demanda. La Cancillería recomendó consultar directamente con el consulado correspondiente para confirmar si la atención será con cita o por orden de llegada. Para mayores de edad, el requisito principal es presentar la cédula de ciudadanía original. En el caso de menores de edad, se debe llevar copia auténtica del registro civil de nacimiento con espacio de notas recíprocas y la presencia de uno de los padres debidamente identificado. Las autoridades consulares también podrán solicitar documentación adicional para verificar la nacionalidad, dependiendo de cada caso. La Cancillería confirmó un descuento del 10 % en el trámite de pasaporte para los ciudadanos que votaron en las elecciones al Congreso. Para acceder al beneficio, será necesario presentar el certificado electoral al momento de realizar la gestión. Este incentivo busca promover la participación ciudadana y facilitar el acceso a documentos de viaje para los colombianos residentes en el exterior. Los horarios ampliados aplicarán en consulados ubicados en: En estas sedes habrá más disponibilidad de citas, jornadas extendidas entre semana y atención los sábados durante abril.