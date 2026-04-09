La Cancillería de Colombia activó una jornada extraordinaria para facilitar la expedición y renovación del pasaporte a los colombianos que viven en el exterior. Desde el 6 hasta el 30 de abril, varios consulados en Estados Unidos, España y Chile ampliaron sus horarios, habilitaron atención sin turno previo y ofrecen un 10 % de descuento para quienes participaron en las elecciones legislativas. La medida busca descongestionar los consulados y permitir que más ciudadanos puedan tramitar su documento de viaje antes de procesos electorales y movilizaciones previstas. Además, se habilitaron jornadas los sábados y consulados móviles en algunas ciudades. La jornada especial se realiza en consulados de tres países con alta presencia de colombianos: En varias de estas sedes el trámite puede realizarse sin turno previo, mientras que otras mantienen el agendamiento según disponibilidad. La Cancillería recomendó revisar los canales oficiales de cada consulado. Sí. La Cancillería confirmó un 10 % de descuento en el trámite del pasaporte para quienes votaron en las elecciones al Congreso. Para acceder al beneficio, los ciudadanos deben presentar: El descuento aplica únicamente durante las jornadas especiales del mes de abril. Los consulados tienen horarios extendidos con atención de lunes a viernes y jornadas adicionales los sábados. En términos generales, la atención consiste en: Estas jornadas buscan beneficiar a ciudadanos que no pueden asistir en horarios habituales por trabajo u otras obligaciones. Los requisitos dependen de la edad del solicitante: El consulado podrá solicitar documentos adicionales para verificar la nacionalidad, según cada caso. La entidad explicó que la medida busca: Además, se habilitaron consulados móviles y jornadas especiales en distintas ciudades para acercar el servicio a los colombianos.