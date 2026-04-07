La visita del papa León XIV a España ya empieza a generar cifras que anticipan su magnitud. El viaje, previsto del 6 al 12 de junio, implicará un despliegue logístico, humano y económico de gran escala en distintas ciudades del país. Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife serán los escenarios principales de una agenda que todavía no está completamente definida. Sin embargo, los organizadores ya avanzan estimaciones clave sobre el coste y el impacto económico. Según los coordinadores del evento, la visita del papa León XIV a España tendrá un coste de al menos 15 millones de euros y un impacto económico superior a los 100 millones, lo que la convierte en una de las citas más relevantes del año. El coste de la visita del papa León XIV a España se sitúa, por ahora, en una cifra inicial de al menos 15 millones de euros. No obstante, los propios organizadores advierten que esta cantidad podría incrementarse a medida que se confirme el programa completo. Fernando Giménez Barriocanal explicó: “mi sensación es que será más”, en referencia a ese cálculo inicial. También subrayó que todavía no existe un presupuesto definitivo porque la agenda del viaje aún no está cerrada. Además, detalló la magnitud del despliegue necesario: “vamos a tener que poner más de 50 pantallas grandes por toda España, decenas de kilómetros de vallas, más de 6.000 sanitarios, torretas de audio, comunicación, utilizaremos más de 8.000 copones para distribuir la comunión (...) Ya hay un volumen de actividad grande y por eso sabemos que la visita en términos económicos va a tener un coste en su conjunto no inferior a 15 millones de euros”. La financiación se apoyará en diferentes fuentes, combinando aportaciones económicas directas y contribuciones en especie. Este modelo busca repartir el esfuerzo entre distintos actores. Giménez Barriocanal explicó que habrá financiación dineraria, con iniciativas como “habrá una gran colecta en todas las parroquias”, y también aportaciones en especie, como “tanto la labor de los voluntarios como gente rezando”. En cuanto a los financiadores, se distinguen tres grandes grupos: los fieles con pequeñas aportaciones, empresas y fundaciones, y las administraciones públicas. De hecho, ya se ha cubierto aproximadamente el 50% del presupuesto previsto gracias a benefactores. Por su parte, Yago de la Cierva destacó que la colaboración institucional “es muy positiva y muy fluida”, aunque precisó que, por ahora, solo el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares han confirmado aportaciones económicas directas. Más allá del coste, la visita del papa León XIV a España tendrá un impacto económico significativo. Las estimaciones apuntan a que superará los 100 millones de euros, impulsando sectores como el turismo, la hostelería y los servicios. “El cálculo que hacen del impacto económico que tendrá la visita del pontífice será ‘en cualquier caso’ superior a los 100 millones de euros”, subrayaron los organizadores, destacando el efecto dinamizador del evento. Además, el uso de infraestructuras públicas también será clave. Según De la Cierva, tanto Madrid como Barcelona y el Gobierno central contribuirán con “recursos públicos que son de todos”, incluyendo instalaciones y dispositivos de seguridad. El evento también generará actividad indirecta en transporte, comercio y alojamiento, consolidando su relevancia económica más allá del ámbito religioso. La última gran visita papal a España con cifras económicas auditadas fue la de Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2011. Según datos oficiales auditados por PwC, el evento generó un impacto económico total de 354,3 millones de euros en España. En términos de recaudación directa para el Estado, el informe cifró en al menos 28,3 millones de euros los ingresos por IVA, derivados del gasto de asistentes y la actividad económica generada. Además, los participantes extranjeros aportaron más de 147 millones de euros en gasto dentro del país, lo que consolidó el efecto turístico y de divisas. En cuanto a previsiones iniciales (antes del evento), los organizadores estimaban una inyección económica de más de 100 millones de euros, cifra ampliamente superada tras la auditoría final. No hubo una segunda visita comparable de Francisco a España con cifras oficiales de impacto económico, por lo que la JMJ 2011 sigue siendo la referencia más sólida en términos financieros.