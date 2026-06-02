En esta noticia Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego tras las amenazas de Irán, según Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un fuerte cruce telefónico que incluyó insultos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Según reveló el sitio especializado Axios, el mandatario estadounidense increpó a su par israelí exigiéndole que no avance militarmente sobre la capital libanesa, argumentando que la guerrilla shiíta se había comprometido a no atacar.

“ Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí . Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”, dijo Trump a Netanyahu, según revelaron las fuentes al sitio de noticias.

Otra fuente que reveló detalles sobre la llamada dijo que el republicano estaba “furioso” con el líder israelí y que en un momento le gritó “¿qué demonios estás haciendo?”.

Sin embargo, Netanyahu rechazó la presión de la Casa Blanca y advirtió a Trump que la postura de su administración no va a cambiar.

El primer ministro israelí ratificó que el ejército atacará de igual manera "objetivos terroristas" en Beirut si la milicia no frena de forma inmediata su ofensiva.

Públicamente, Trump dijo ayer que había hablado con el jefe de gobierno israelí, quien se había comprometido a que Israel no avanzaría con tropas sobre Beirut y también señaló que había hablado con Hezbollah para que “detengan los disparos”.

Fuente: EFE Edgar Gutiérrez

“Hablé con el presidente Trump esta noche y le dije que, si Hezbollah no deja de atacar nuestras ciudades y ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut”, declaró por su parte el premier de Israel.

“Nuestra postura se mantiene inalterable. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando según lo previsto en el sur del Líbano”, afirmó el primer ministro.

Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego tras las amenazas de Irán, según Trump

Según Financial Times, Trump dijo que Israel y Hezbollah habían acordado que “el tiroteo cesará”, luego de que Irán suspendiera sus negociaciones de paz con EE.UU. , en respuesta al bombardeo israelí sobre el Líbano.

El estadounidense escribió el lunes en la red social Truth Social que había tenido una “llamada productiva” con el primer ministro israelí y otra llamada con “representantes de alto nivel” de Hezbollah, el grupo militante libanés.

Trump aseguró que “no habrá tropas [israelíes] yendo a Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya fue retirada”. Hezbollah había “acordado que todo tiroteo cesará — que Israel no los atacará, y ellos no atacarán a Israel”, agregó.

Luego publicó otro mensaje diciendo que las negociaciones “continuaban, a un ritmo acelerado” con Irán.