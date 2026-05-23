Irán amenazó con ejecutar una respuesta armada devastadora contra Estados Unidos tras asegurar que logró reconstruir de forma integral sus fuerzas militares durante el actual período de cese del fuego. Sin embargo, horas después, Pakistán afirmó que las negociaciones por un acuerdo definitivo fueron “alentadoras”.

“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si (Donald) Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, (el resultado) será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra”, afirmó el negociador jefe iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, a través de sus redes sociales.

La advertencia de Irán a Estados Unidos en medio de la tregua

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario realizó esta advertencia luego de mantener una reunión oficial en Teherán con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, quien se posiciona como una figura clave en los esfuerzos de la diplomacia internacional para alcanzar una salida negociada al conflicto entre ambas naciones.

En consonancia con este posicionamiento estratégico, la Guardia Revolucionaria del régimen islámico ratificó su dominio sobre las vías del comercio energético global al reportar que un total de 25 buques mercantes, entre los que se encontraban petroleros y portacontenedores, atravesaron el estrecho de Ormuz sin registrar incidentes en las últimas 24 horas.

EFE/EPA/WILL OLIVER

Según precisó un comunicado del cuerpo militar difundido por la agencia vinculada Tasnim, las embarcaciones comerciales realizaron el cruce bajo la coordinación y la escolta de seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria .

A través del mismo documento escrito, la institución de defensa iraní sostuvo que continúa aplicando con firmeza el “control inteligente” del estratégico paso marítimo, “a pesar de la inseguridad generada tras la agresión” de los Estados Unidos en la región del estrecho.

Guerra en Medio Oriente: ¿Más cerca de un acuerdo definitivo?

Pakistán afirmó este sábado que las negociaciones mantenidas en las últimas 24 horas en Teherán dieron como resultado avances significativos hacia un “entendimiento final” entre Irán y Estados Unidos. “Las intensas negociaciones mantenidas durante las últimas 24 horas han dado como resultado avances alentadores hacia un entendimiento final”, declaró la oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR) en un comunicado, al concluir la visita de mediación del jefe del Ejército, Asim Munir, a la capital iraní.

Islamabad calificó el viaje del mariscal de campo como “breve pero altamente productivo” y aseguró que los encuentros se desarrollaron en un ambiente positivo y constructivo bajo los esfuerzos de paz. Durante su estancia en Teherán, el jefe militar paquistaní mantuvo reuniones al más alto nivel con el presidente del país, Masud Pezeshkian, y con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, que ejerce de jefe negociador en el proceso de paz con Washington.

Munir también se citó con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, y con el titular de la cartera de Interior, Eskandar Momeni, confirmó el comunicado. Según el estamento militar paquistaní, el viaje de Munir, que buscaba destrabar el diálogo entre Teherán y la Casa Blanca, sirvió para acelerar el proceso de consultas con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo.