Este viernes, a más de un mes de bloqueo, Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, epicentro de tensión en el conflicto armado con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, lo confirmó y aclaró que será durante el período de alto el fuego. “De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, publicó en su cuenta de la red social X. En tanto, llegó rápidamente respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Gracias”, expresó. En medio de la tregua entre el Líbano e Israel establecida el jueves, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunció que -en línea con el alto el fuego que mantienen con Estados Unidos- queda “totalmente abierto” el paso de todos los barcos comerciales por el estrecho de Ormuz mientras dure el acuerdo. De acuerdo con las declaraciones de Trump, la tregua entre Israel y el Líbano durará 10 días. Según el mandatario, se llegó a esto tras las “excelentes conversaciones” que sostuvo con los líderes de ambas naciones. El anuncio rápidamente replicó en los mercados globales donde se evidenció una baja del crudo del 10%, ni bien se dieron a conocer las declaraciones de Trump y el canciller iraní sobre la apertura total del estrecho. La medida supone un gesto de distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán que, pese a la tregua vigente, es leída como una señal positiva hacia un acuerdo marco que ponga fin a la guerra. En ese contexto, la Casa Blanca dejó trascender que es muy probable que en las próximas horas se retome una segunda ronda de negociaciones en Pakistán, de la que podría participar el propio Trump. La noticia generó reacciones inmediatas en los precios de referencia mundial, con caídas de en torno al 10%. El Brent cerró en u$s 89,43 por barril, con una baja de u$s 8,77 y un retroceso del 8,93%. Por su parte, el WTI finalizó la jornada en u$s 81,53, perdiendo u$s 11,65 respecto al día anterior. Más temprano, los precios ya habían reaccionado “con gran sensibilidad a las noticias sobre la escalada o la distensión”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara el jueves que un acuerdo con Irán “está muy cerca”. El contexto geopolítico en Oriente Medio se mantiene como factor determinante para la variación de los precios. El alto el fuego entre Israel y Líbano, aunque temporal, contribuyó a aliviar la presión sobre los mercados y abrió la puerta a negociaciones más amplias. Por su parte, la reacción bursátil de las compañías energéticas acompañó la tendencia de los precios internacionales. Las acciones de Chevron bajaron 1,3% y las de Exxon Mobil cedieron 1,6% en la preapertura del mercado estadounidense, mientras que ConocoPhillips experimentó un descenso del 1,8%.