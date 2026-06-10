Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas

Una emblemática empresa industrial de Granada, en el sur de España, bajó definitivamente sus persianas después de más de 20 años de actividad. Se trata de Steelgran Componentes S.A., una firma dedicada a la transformación de acero inoxidable y la producción de campanas extractoras para cocinas, cuyo cierre dejó sin empleo a cerca de 50 trabajadores.

La compañía había sido creada en septiembre de 2005 y desarrollaba sus operaciones en la localidad de Pulianas, dentro del área metropolitana de Granada, donde logró consolidarse como una de las referentes del sector metalúrgico regional.

Por qué cerró Steelgran Componentes tras más de dos décadas

La empresa confirmó la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, mecanismo utilizado en España para formalizar despidos colectivos y el cierre de actividades.

Según trascendió, la producción se detuvo hacia finales de 2025 y el cese definitivo de las operaciones se concretó en marzo de 2026.

La decisión estaría vinculada al traslado de la actividad productiva hacia Portugal, luego de que la compañía fuera transferida por Teka a un grupo empresario chino en 2024.

Qué acuerdo alcanzaron los trabajadores afectados

Tras el anuncio del cierre, el comité de empresa, encabezado por el sindicato CCOO, negoció un acuerdo indemnizatorio que evitó la convocatoria a una huelga.

Como resultado, los casi 50 empleados recibirán compensaciones equivalentes a 45 días de salario por año trabajado, con un límite de 42 mensualidades, en línea con lo establecido por el convenio colectivo vigente.

Elaboración propia

La propuesta fue aprobada por amplia mayoría durante una asamblea en la que participaron 46 trabajadores: 43 votaron a favor, dos se manifestaron en contra y hubo una abstención.

Además, se reconoció la antigüedad real de determinados empleados, una medida que permitió evitar posibles reclamos judiciales posteriores.

Un plan especial para los empleados con mayor antigüedad

Otro de los puntos acordados contempla beneficios para quienes acumulen al menos seis años dentro de la empresa.

En esos casos, los trabajadores podrán acceder a un programa de recolocación laboral gestionado por una agencia especializada o, alternativamente, percibir una compensación adicional de 4.000 euros.

La situación resulta especialmente compleja para parte de la plantilla, ya que muchos de los afectados superan los 25 años de trayectoria laboral y rondan los 50 años de edad, un perfil que suele enfrentar mayores dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.

La historia de una empresa ligada a la industria del acero

Steelgran Componentes desarrollaba actividades vinculadas a la transformación de acero inoxidable, la fabricación de muebles metálicos y la producción de componentes eléctricos y electrónicos.

La firma operaba en las instalaciones que anteriormente pertenecieron a la histórica Portinox, una compañía con fuerte presencia industrial en la región.

Con un capital social superior al millón de euros y una actividad consolidada dentro del sector metalúrgico, el cierre representa un duro golpe para la economía local de Granada, donde la empresa mantenía un rol destacado en la fabricación de campanas extractoras para cocinas.