Una nueva pista del FBI cambia todo lo que sabemos sobre la lista de Jeffrey Epstein. Imagen: archivo.

El conocido medio New York Times informó que nuevos correos electrónicos de Jeffrey Epstein fueron entregados al Congreso estadounidense para estudiar el caso. Según se detalló, las comunicaciones, mencionan directamente a Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos.

En los mensajes, el financista, que fue condenado por tráfico sexual y murió en prisión en 2019, habría asegurado que el actual presidente de Estados Unidos “pasó horas” con una víctima de su red y que “sabía sobre las chicas”.

Las comunicaciones, según el diario, fueron enviadas entre 2011 y 2019, años después de que Epstein firmara su acuerdo judicial en Florida y antes de su arresto final por delitosde explotación sexual.

¿Qué dicen los correos de Epstein sobre Donald Trump?

Uno de los mensajes, con fecha de abril de 2011, fue dirigido a Ghislaine Maxwell, condenada por colaborar en el tráfico de menores. En él, Epstein escribió: “Ese perro que no ha ladrado es Trump… ella pasó horas en mi casa con él, y nunca se lo ha mencionado."

Otro correo, de enero de 2019, fue enviado al escritor Michael Wolff. En ese intercambio, Epstein afirmó: “Por supuesto que él sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que se detuviera.”

De acuerdo con el New York Times, los correos forman parte de miles de documentos que el patrimonio del financista entregó al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga los vínculos de Epstein y Maxwell con figuras públicas.

Los nombres de las víctimas y datos personales fueron eliminados antes de su publicación, y no se confirmó si los mensajes fueron extraídos de conversaciones más amplias que pudieran aportar más contexto.

¿Qué respondió Trump sobre la situación?

Donald Trump negó las acusaciones y aseguró que nunca tuvo conocimiento ni participación en los delitos de Epstein. El empresario señaló que su relación con el financista terminó hace muchos años, tras una disputa por una propiedad en Palm Beach. Además, sostuvo que expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago por comportamientos inapropiados.

Foto: Archivo.

Hasta el momento, la Casa Blanca no emitió comentarios oficiales sobre los correos revelados y no existen cargos judiciales que vinculen a Trump con los delitos de Epstein o Maxwell.

¿Qué impacto político podría tener para Trump?

Las revelaciones podrían reavivar el debate político en Washington sobre la decisión del Gobierno de no liberar por completo los archivos vinculados al caso Epstein.

Según el New York Times, los mensajes reabren preguntas sobre la naturaleza de la relación entre Trump y Epstein, y sobre si el expresidente tuvo conocimiento previo de las conductas del financista.

El Comité de Supervisión del Congreso podría solicitar nuevos documentos al patrimonio de Epstein para verificar la autenticidad y contexto de los correos.

¿Cuál era la relación de Donald Trump y Jeffrey Epstein?

Trump y Epstein fueron amigos durante los años 90 y principios de los 2000. Ambos compartieron círculos sociales en Nueva York y Palm Beach, aunque su relación se terminó en 2004 por una disputa inmobiliaria.

En declaraciones pasadas, Trump calificó a Epstein como un “tipo desagradable” y dijo que lamentaba haber tenido relación con él.

Epstein fue arrestado nuevamente en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual de menores y murió un mes después en una prisión federal de Nueva York. Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por colaborar en la captación y abuso de jóvenes.

Aunque las acusaciones no implican responsabilidad penal, los correos sumarían presión política sobre la administración de Trump y su entorno en torno a la falta de transparencia de los archivos de Epstein.