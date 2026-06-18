Marcelo Ebrard anticipa que el próximo 1 de julio arrancará formalmente el proceso trilateral con Washington y Ottawa para definir el futuro del acuerdo.

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En medio del ruido provocado por las declaraciones del presidente Donald Trump durante la cumbre del G7 en Évian, Francia —donde afirmó que su país estaría mejor sin el tratado—, las delegaciones de México y Estados Unidos concluyeron este jueves en Washington su segunda ronda de conversaciones técnicas de cara a la revisión del T-MEC.

La delegación mexicana, liderada por el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión clave con el Embajador Comercial estadounidense, Jamieson Greer, para poner sobre la mesa las propuestas prioritarias del país en materia agropecuaria, aranceles automotrices, seguridad económica y cadenas de proveeduría.

Mientras se reunían las dos delegaciones en Washington, Donald Trump dijo que Estados Unidos estaría mucho mejor sin Canadá y México como socios comerciales, y que no le interesa renovar el T-MEC, aunque está abierto a escucharlos.

El propio secretario ha declarado en ocasiones anteriores que México no buscará la eliminación total de los aranceles de Estados Unidos, sino al menos mantener la situación como está, para mantener una ventaja competitiva contra el resto del mundo.

México paga un arancel promedio de 4%, contra otras naciones, como China, tienen tasas promedio que superan 30%.

Además, el país se consolidó en los primeros cuatro meses de este año como el principal exportador hacia Estados Unidos, al representar poco más de 16% del valor de las importaciones de ese país, de acuerdo con la Oficina del Buró de Censos, que mide la balanza comercial de la economía más grande del mundo.

¿Qué sigue?

México tiene al menos dos rondas adicionales que desarrollar en el próximo mes. La primera parada se trata del 1 de julio, en el que las tres naciones se reunirán por primera vez para hacer una revisión formal.

“El 1 de julio es la fecha para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y Estados Unidos respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio”, dijo.

En este sentido, dijo que en esa reunión se determinará si el acuerdo trilateral se renovará para los próximos 16 años o si se renovará por 10 años con revisiones periódicas.

Además, el 20 de julio, una delegación de Estados Unidos visitará la Ciudad de México para discutir contenido detallado sobre las conversaciones que iniciaron en marzo, que incluye el tema de los aranceles al acero y al aluminio, la protección y el desarrollo de la cadena de proveeduría farmacéutica, el contenido regional para el sector automotriz y la reducción de las tarifas, así como modificaciones en materia laboral.