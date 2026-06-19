Los colombianos aparecen entre las nacionalidades que podrían verse más impactadas por los recientes cambios en la política migratoria de Estados Unidos. La preocupación se centra en el ajuste de estatus, una de las vías más utilizadas para acceder a la residencia permanente sin abandonar territorio estadounidense.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Pew Research Center a partir de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y retomado por El Tiempo , cerca del 69% de los colombianos que recibieron una Green Card en 2024 completaron el trámite mediante este mecanismo. Esto representa unas 20.300 residencias permanentes otorgadas a ciudadanos colombianos durante ese período.

El ajuste de estatus se convirtió en la principal vía para obtener la residencia

La atención sobre este procedimiento aumentó luego de la publicación de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El documento generó inquietud porque podría obligar a más solicitantes a finalizar el trámite desde sus países de origen.

Miles de colombianos obtienen cada año la residencia permanente en Estados Unidos mediante el ajuste de estatus. Freepik | Wikimedia Commons

Aunque el Gobierno estadounidense sostiene que la ley migratoria no ha cambiado, abogados y organizaciones especializadas advierten que aún existe incertidumbre sobre cómo se aplicarán las nuevas directrices en la práctica.

Las cifras reflejan la importancia de esta modalidad. Durante el año fiscal 2024, Estados Unidos otorgó cerca de 1,36 millones de residencias permanentes y aproximadamente 782.770 fueron concedidas a personas que ya vivían dentro del país .

Esto significa que el 58% de todas las Green Card emitidas fueron obtenidas mediante ajuste de estatus. El resto correspondió a personas que completaron el proceso desde el exterior antes de ingresar como residentes permanentes.

Colombia figura entre los países con mayor dependencia de este mecanismo

El estudio señala que varias nacionalidades dependen ampliamente del ajuste de estatus para acceder a la residencia permanente. Entre ellas aparecen Cuba, Venezuela, México, China, Brasil, El Salvador y Colombia.

En el caso colombiano, la mayoría de los beneficiarios obtiene la Green Card mientras ya reside legalmente en Estados Unidos. Por esa razón, cualquier modificación en este procedimiento podría tener efectos significativos sobre miles de personas.

La posición de Colombia también es relevante en términos absolutos. El país se ubicó entre las nacionalidades que más utilizaron esta vía durante 2024 para regularizar su situación migratoria.

Familias y trabajadores podrían estar entre los más afectados

Los expertos consideran que algunos grupos migratorios enfrentarían mayores dificultades si aumenta la exigencia de realizar el trámite desde el exterior. Entre ellos se encuentran familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y trabajadores patrocinados por empresas.

Según el informe, más del 60% de las residencias permanentes concedidas en estas categorías fueron procesadas mediante ajuste de estatus. Esto incluye cónyuges, padres, hijos y profesionales que ingresaron con visas de trabajo.

La situación es especialmente relevante para muchos colombianos que construyeron su proyecto de vida en Estados Unidos y esperan una resolución migratoria sin abandonar el país.

También aparecen como grupo vulnerable los refugiados y asilados. Más del 99% de las residencias otorgadas bajo estas categorías fueron obtenidas mediante este mecanismo.

Las nuevas políticas migratorias generan incertidumbre entre quienes esperan una Green Card dentro de territorio estadounidense. USCIS

Persisten las dudas sobre la implementación de la política

Uno de los principales reclamos de abogados migratorios es la falta de lineamientos públicos detallados sobre la aplicación de las nuevas medidas. Según especialistas consultados por distintos medios, esta situación ha generado confusión entre quienes tienen procesos pendientes.

Algunos solicitantes aseguran haber recibido preguntas relacionadas con la posibilidad de completar el trámite fuera de Estados Unidos. Otros, en cambio, afirman que sus expedientes continúan avanzando sin cambios visibles.

Los expertos también advierten que la experiencia podría variar según la oficina encargada del caso o el funcionario que revise cada solicitud. Esto incrementa la incertidumbre entre miles de inmigrantes.

Por su parte, la administración Trump sostiene que quienes cumplan los requisitos legales seguirán teniendo acceso a la residencia permanente. Sin embargo, hasta que USCIS publique directrices más precisas, las dudas continuarán para muchos solicitantes, incluidos los colombianos.