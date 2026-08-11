Este martes, 11 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 605.8093 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,91%.

La cotización del Real mostró una tendencia bajista: en la última semana registró una variación de -3.28% y en el último año de -13.11%.

Fuente: narrativas-co

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real comenzó estable, subió, retrocedió, volvió a avanzar y luego encadenó seis caídas consecutivas, cerrando con una clara tendencia bajista.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.55%, es menor que la volatilidad anual del 15.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 60580.93375418756 pesos colombianos; 200 reales cuestan 121161.86750837512 pesos colombianos y 500 reales cuestan 302904.6687709378 pesos colombianos.