En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este martes, 11 de agosto de 2026, la cotización deleuro llegó a 3610.01 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,03%.

En la última semana, la cotización del Euro subió 0.43%, pero en el último año cayó 19.49%, señalando una leve recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, la cotización mostró un sesgo alcista: seis jornadas de avance y cuatro de retroceso, sin días planos, con alternancia marcada que sugiere volatilidad y un balance final ligeramente positivo.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 361001.00 pesos colombianos; además, 200 euros cuestan 722002.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1805005.00 pesos colombianos.