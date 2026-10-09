Para solicitar la visa Working Holiday, los jóvenes argentinos deben presentar documentación, contratar un seguro médico y demostrar que pueden afrontar los gastos iniciales. Fuente: ShutterStock

Un país de Europa ofrece una oportunidad para los jóvenes argentinos que buscan una experiencia laboral en el Viejo Continente.

A través del programa, es posible solicitar una visa que permite viajar al país y trabajar durante una estadía temporal.

Sin embargo, para acceder a este beneficio es necesario cumplir con las condiciones y presentar documentación en tiempo y forma.

Working Holiday: cómo es el programa para jóvenes argentinos que quieren vivir en Alemania

Alemania ofrece el programa Working Holiday, también conocido como Vacaciones y Trabajo, que permite a jóvenes argentinos conocer el país, recorrer sus ciudades y complementar los gastos del viaje mediante empleos ocasionales.

El acuerdo entre Argentina y Alemania se firmó el 2 de junio de 2016 y entró en vigencia ese mismo año. La visa permite permanecer en el país durante un máximo de 12 meses , con múltiples entradas y salidas durante su vigencia.

El programa Working Holiday ofrece distintas posibilidades para los jóvenes argentinos que quieran vivir una experiencia en Alemania.

Entre los principales beneficios, se encuentran:

Trabajar hasta seis meses: los participantes pueden desempeñarse en una o varias empresas durante su estadía. Esto les permite obtener ingresos para cubrir parte de los gastos del viaje y sumar experiencia en un entorno laboral internacional.

Realizar cursos de perfeccionamiento: la visa también habilita a asistir a cursos de instrucción y capacitación de hasta seis meses, una alternativa para aprender nuevas habilidades o mejorar los conocimientos en determinadas áreas.

Permanecer hasta un año en Alemania: durante ese período, los jóvenes pueden conocer distintas ciudades, acercarse a la cultura del país y recorrer el país. La visa permite entrar y salir de Alemania varias veces mientras se encuentre vigente.

Combinar turismo y experiencia laboral: el programa busca facilitar el intercambio cultural y permite complementar las vacaciones con empleos temporales, sin que sea necesario contar con una contratación antes de viajar.

La Embajada alemana aclara que se puede participar una sola vez y que no existe un cupo máximo de beneficiarios argentinos. Sin embargo, los turnos consulares son limitados y la demanda es alta.

Qué trabajos se pueden conseguir con la visa Working Holiday

Alemania ofrece una visa para argentinos de entre 18 y 30 años que quieran combinar turismo y trabajo.

La autorización permite realizar empleos ocasionales y no calificados de corta duración.

Por eso, por lo general se sugiere orientar la búsqueda hacia puestos temporales en sectores como la gastronomía, la hotelería, la limpieza, los depósitos o la logística, según las vacantes disponibles.

Estas opciones son ejemplos de actividades para investigar, y la búsqueda de empleo queda a cargo de cada aspirante. Cada empleador determina los requisitos de idioma, experiencia, disponibilidad y contratación.

Para consultar ofertas, los interesados pueden utilizar el buscador oficial de la Agencia Federal de Empleo de Alemania. También conviene revisar las condiciones del puesto y confirmar que la duración del contrato sea compatible con la visa.

Cuánto se puede ganar con un trabajo temporal en Alemania

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo legal en Alemania es de 13,90 euros brutos por hora. La norma también se aplica a trabajadores extranjeros y a empleos temporales alcanzados por la legislación alemana.

El ingreso mensual dependerá de la cantidad de horas trabajadas, la remuneración ofrecida y las condiciones del contrato. Por esa razón, no existe un sueldo mensual único para quienes viajan en un programa de Working Holiday.

Como referencia, una jornada de 20 horas semanales al salario mínimo representa alrededor de 1.205 euros brutos por mes, calculados sobre un promedio de horas mensuales. El importe neto puede ser menor, según los descuentos aplicables.

Cuáles son los requisitos para solicitar la visa Working Holiday

Para postularse al programa, los argentinos deben tener entre 18 y 30 años al momento de presentar la solicitud y no haber participado anteriormente en la iniciativa.

La solicitud debe realizarse de manera presencial y acompañarse de la documentación exigida por la Embajada de Alemania.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Pasaporte argentino con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la salida prevista de Alemania y al menos dos páginas libres.

Formulario de solicitud y declaración correspondiente a la legislación alemana, completos y firmados.

Declaración firmada sobre el programa Working Holiday.

Fotografía actual de 3,5 por 4,5 centímetros que cumpla con los requisitos biométricos.

Comprobantes de fondos suficientes para cubrir la manutención de los primeros tres meses y la cobertura del alojamiento.

Pasaje o reserva de vuelo de ida y comprobante del traslado completo hasta el destino en Alemania.

Pasaje de regreso a la Argentina o fondos adicionales para financiarlo.

Seguro médico y de accidentes válido durante toda la estadía.

Carta de motivación individualizada, con información sobre los planes posteriores al viaje.

Currículum vitae .

Certificado nacional de antecedentes penales.

La cobertura médica debe ser válida durante todo el período de la visa, contar con un mínimo de 30.000 euros e incluir la repatriación sanitaria y de restos.

Toda la documentación requerida debe presentarse en original y con una fotocopia tamaño A4. La Embajada solo acepta solicitudes completas, por ende, es fundamental chequear que estén todos los requisitos antes de concurrir al turno.

Visa para viajar y trabajar en Alemania: cuánto cuesta y qué montos hay que demostrar

El trámite para obtener la visa Working Holiday tiene un arancel de 75 euros, que se abona en efectivo y en pesos argentinos, al tipo de cambio vigente en la Oficina de Pagos de la Embajada alemana.

Otro punto importante del trámite es acreditar que se cuenta con recursos económicos suficientes para afrontar los gastos iniciales sin depender de conseguir un empleo apenas se llegue al país.

La Embajada exige demostrar 442 euros mensuales durante los primeros tres meses, lo que equivale a 1.326 euros, además de acreditar cómo se cubrirá el alojamiento durante ese período.

Los fondos pueden justificarse a través de una cuenta de fondos bloqueados en Alemania, una declaración formal de patrocinio o una cuenta bancaria en moneda extranjera a nombre del solicitante.

No se aceptan ahorros acreditados únicamente en pesos argentinos ni fondos que no cumplan con las condiciones que establece el consulado.

Para acreditar el alojamiento durante los primeros tres meses en Alemania, los solicitantes pueden presentar una invitación de una persona residente en el país que les ofrezca hospedaje gratuito, junto con la documentación requerida. Esta alternativa debe estar firmada por el anfitrión permite demostrar que cuentan con un lugar donde quedarse sin tener que afrontar un alquiler durante ese período.

Si, en cambio, planean alojarse en un hotel, hostel u otro establecimiento pago, deberán presentar una reserva y demostrar que disponen de fondos suficientes para cubrir el costo del alojamiento.

A su vez, quienes no tengan pasaje de regreso deberán demostrar 1.000 euros adicionales, mediante sus propios resúmenes bancarios.