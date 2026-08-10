Sergio Llorente, instalador eléctrico: “Dejar el ventilador encendido durante 8 horas cuesta solo unos 2 céntimos por noche”

En plena ola de calor y durante la temporada estival, dormir toda la noche con el ventilador encendido puede ser una práctica habitual en los hogares españoles. Sin embargo, este pequeño hábito también puede tener un impacto en las facturas eléctricas.

Si bien su consumo es bajo en comparación con otros aparatos, es importante comprender cómo se calcula y qué factores influyen, para que cada consumidor pueda tomar decisiones más eficientes.

En un vídeo publicado en la red social TikTok, el instalador eléctrico Sergio Llorente ha explicado cuánto cuesta realmente dejar encendido un ventilador doméstico durante toda la noche, algo que resulta bastante común en temporadas de altas temperaturas y climas cálidos.

Cómo calcular el consumo de los ventiladores domésticos

En el ejemplo de su vídeo, Llorente utiliza un ventilador de 50 vatios a velocidad media y explica paso a paso cómo medir su consumo y estimar el coste diario con una tarifa eléctrica media. Según sus cálculos, dejarlo encendido durante 8 horas cuesta aproximadamente 2 céntimos por noche.

Sin embargo, el coste real puede variar dependiendo de la potencia del aparato, la cantidad de horas de uso y el precio de la electricidad en cada momento.

Asimismo, según explica la empresa multienergética TotalEnergies en un artículo de divulgación, para calcular cuánta electricidad consume un ventilador es suficiente con conocer la potencia del electrodoméstico en vatios y el número de horas que permanece encendido al día.

Por ejemplo, un ventilador de pie de 60 vatios utilizado durante ocho horas consume alrededor de 0,48 kWh. Si se toma como referencia un precio de 0,15 euros por kWh, mantenerlo encendido durante toda la noche tendría un coste aproximado de 7 céntimos.

Este mismo cálculo puede aplicarse a otros modelos, como ventiladores de techo, torre o mesa, cuyas potencias suelen oscilar entre los 15 y los 100 vatios.

Cuanto mayor sea la potencia y el número de horas de funcionamiento, mayor será el gasto. Como ejemplo, Sergio Llorente explica que un ventilador de 60 W encendido durante las 24 horas del día consumiría 1,44 kWh, lo que podría suponer entre 17 y 22 céntimos diarios.

A pesar de que el consumo puede acumularse con el paso de los días, sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros sistemas de climatización, como el aire acondicionado.

Sergio Llorente, instalador eléctrico: “Dejar el ventilador encendido durante 8 horas cuesta solo unos 2 céntimos por noche” Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo reducir el consumo eléctrico durante las noches de calor

Además de elegir aparatos de bajo consumo, existen algunas medidas que permiten mantener la vivienda más fresca y reducir la necesidad de utilizar sistemas de climatización durante muchas horas.

El IDAE recomienda ventilar las habitaciones durante la noche o a primera hora de la mañana, cuando las temperaturas exteriores son más bajas, y mantener persianas y toldos bajados durante las horas de mayor radiación solar.

También puede ser útil utilizar temporizadores o programadores para evitar que el ventilador permanezca encendido más tiempo del necesario, especialmente durante la madrugada, cuando la temperatura suele descender.

En el caso del aire acondicionado, mantener una temperatura demasiado baja también puede incrementar considerablemente el consumo. Por este motivo, los expertos recomiendan utilizar el equipo de forma moderada y evitar diferencias excesivas entre la temperatura interior y exterior.

Sergio Llorente, instalador eléctrico: “Dejar el ventilador encendido durante 8 horas cuesta solo unos 2 céntimos por noche” ChatGPT

De esta forma, combinar una correcta ventilación de la vivienda con el uso eficiente de ventiladores o equipos de aire acondicionado puede ayudar a reducir el consumo eléctrico durante los meses de verano y limitar el impacto de la climatización sobre la factura de la luz.