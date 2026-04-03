Un avión de combate estadounidense fue derribado sobre Irán, según confirmaron tres fuentes de EE.UU. a la cadena CNN, lo que ratifica lo informado por medios estatales iraníes a primera hora de este viernes. De acuerdo a lo reportado, Estados Unidos inmediatamente desplegó una operación de búsqueda y rescate de los 2 pilotos, mientras que el régimen iraní ofreció una “generosa recompensa” a quienes los capturase “vivos o muertos”. “El presidente Trump ha sido informado”, declaró a CNN Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, sin brindar más comentarios sobre la situación ni identidad de los pilotos. Se trata de la primera vez que una aeronave estadounidense es derribada durante la guerra en Irán iniciada hace un mes. Se estima que la mitad de los lanzadores de misiles de Irán siguen intactos y que miles de drones de ataque unidireccional permanecen en su arsenal, según reportaron fuentes de Inteligencia de EE.UU. a CNN. ¿La razón? Durante décadas, Irán construyó una compleja de instalaciones subterráneas, en cuyas cuevas y túneles preserva sus lanzadores de misiles, lo que hace compleja su localización y destrucción. Si bien no se confirmó oficialmente en qué punto de Irán se estrelló el avión, un video geolocalizado de la cadena CNN reveló múltiples aeronaves militares volando a baja altura sobre la provincia de Juzestán, en el centro de Irán. Un presentador de un canal afiliado a la televisión estatal iraní instó a los residentes a entregar a cualquier “piloto enemigo” a la policía. El canal tiene alcance en las provincias de Kohkilouyeh y Boyer-Ahmad, una región intensamente rural y montañosa que abarca más de 15.500 kilómetros cuadrados. La agencia estatal iraní Tasnim informó que comerciantes locales ofrecían una recompensa de 10.000 millones de tomans (76.000 dólares) a quien encontrara a la tripulación con vida. Y que un futbolista iraní, Mohammad Ansari, habría ofrecido las medallas que ganó jugando en el Persepolis FC como recompensa. Cerca de las 14 horas (Argentina) se supo que un miembro de la tripulación del avión de combate F-15E estadounidense derribado sobre Irán fue rescatado por las fuerzas estadounidenses, según confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News. Y, según pudo confirmar la cadena CNN, el piloto fue rescatado con vida y estaría recibiendo atención médica. Este viernes, los medios estatales iraníes difundieron fotografías de lo que correspondía a los restos de un avión de combate estadounidense. En las imágenes se aprecian pequeños fragmentos de lo que parece ser un F-15. Las fotos muestran un logotipo parcial de las “Fuerzas Aéreas de EE.UU. en Europa” (US Air Forces in Europe) en el estabilizador vertical de un F-15, así como las franjas rojas y blancas características de la parte superior de dicha aleta de cola. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó, en un comunicado difundido por su medio oficial Sepah News, que la aeronave fue alcanzada por sistemas avanzados de defensa aérea operados por su División Aeroespacial. El comunicado señala que el avión pertenecía al “escuadrón Lakenheath”, en referencia al 48.º Ala de Caza con base en la RAF en el Reino Unido, y que la aeronave quedó completamente destruida antes de estrellarse. “Sus pilotos se eyectaron y aterrizaron dentro del territorio del país”, dice un comunicado atribuido al CGRI. El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, declaró: “Los estadounidenses buscan una salida digna de la guerra. Incluso si declaran el fin de la guerra, no les dejaremos escapar: vengaremos la sangre de los mártires. Nuestras pérdidas deben ser compensadas y el agresor castigado”. También prometió que la estrategia de Irán “no es ojo por ojo: es castigar al atacante y hacer que se arrepienta de la guerra”.