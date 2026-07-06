La segunda semana de julio da inicio con varias alertas por tormentas para los habitantes de la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el pronóstico del tiempo empeorará en el transcurso de las próximas horas y podrían registrarse intensas lluvias a lo largo y ancho de todo el país.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima anunció que a partir del martes 7 de julio, distintos sistemas se combinarán aumentando las probabilidades de tormentas, vientos fuertes y posible caída de granizo. Conoce todos los detalles al respecto.

Alerta climática por tormentas: caerán 150 mm de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que a partir del martes 7 de julio ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, además de una nueva onda tropical que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en distintos puntos del país.

Se esperan fuertes precipitaciones a partir del martes 7 de julio en gran parte de la República Mexicana. (Foto: Archivo)

Las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California, con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente del país.

En este contexto, la alerta climática por lluvias puntuales intensas que podrían generar acumulados de hasta 150 mm de agua se mantiene vigente para los ciudadanos de las zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Uno por uno: cuáles son los estados en alerta por fuertes lluvias durante las próximas 96 horas

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Martes 7 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero (sureste), Oaxaca (oeste y norte), Chiapas (noroeste), Tabasco (oeste) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (noreste y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte, centro y sureste), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Aguascalientes, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

El pronóstico de precipitación total acumulada que regirá hasta el 10 de julio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Miércoles 8 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Durango (sur), Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (noroeste) y Veracruz (costa y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Michoacán (este y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Guerrero (norte y oeste), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (oeste y sur), Querétaro (norte y sur), Hidalgo (norte y sur), Puebla (norte, centro y suroeste), Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche (centro y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo (sur).

Jueves 9 de julio