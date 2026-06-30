Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de lluvias intensas y tormentas eléctricas: estas serán las zonas más afectadas (Fuente: Captura Ideam / Editada en Canva)

Llega un fuerte temporal con lluvias intensas en el país: dónde se esperan las mayores precipitaciones

Colombia se prepara para un nuevo episodio de lluvias y tormentas eléctricas que podría afectar la movilidad, las actividades al aire libre y el desarrollo normal de la jornada en distintas zonas del país.

Varias regiones registrarán condiciones de inestabilidad durante las próximas horas, con precipitaciones en zonas del Pacífico, la región Andina, la Amazonía, la Orinoquía y sectores del Caribe colombiano.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas por las lluvias y tormentas en Colombia?

Las áreas con mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas se ubican principalmente en el occidente, centro y oriente del país. En el mapa meteorológico aparecen ciudades como Nuquí, Cali, Bucaramanga, Arauca, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú, Tarapacá, San José del Guaviare y Bogotá con condiciones de lluvia o actividad eléctrica.

En el caso de Bogotá, el pronóstico marca una jornada fría, con temperaturas cercanas a los 17 grados de máxima y 11 grados de mínima, además de presencia de lluvias. La capital podría tener una jornada gris, con cielo cubierto y precipitaciones intermitentes.

También se esperan tormentas en zonas como Caucasia, donde la temperatura máxima rondaría los 35 grados, y en Bucaramanga, donde se prevén valores cercanos a los 28 grados.

Lluvias en el Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía

En el litoral Pacífico, Nuquí aparece entre las zonas con condiciones más inestables, con lluvias y tormentas acompañadas por temperaturas cercanas a los 30 grados.

Hacia el sur y el oriente del país, el pronóstico también muestra actividad lluviosa en Mitú, Puerto Inírida, San José del Guaviare y Tarapacá, regiones donde podrían registrarse precipitaciones durante buena parte de la jornada.

Las condiciones meteorológicas podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre en distintas regiones del país (Fuente: Meteored) Meteored

Estas condiciones pueden generar complicaciones en vías rurales, afectaciones en desplazamientos y aumento de la humedad, especialmente en sectores donde las lluvias se mantengan durante varias horas.

Qué ciudades tendrán altas temperaturas pese a las lluvias

Aunque el fenómeno estará marcado por las precipitaciones, algunas ciudades mantendrán temperaturas elevadas. Esto puede aumentar la sensación de humedad y favorecer la formación de tormentas durante la tarde o la noche.

Entre las zonas con máximas más altas se destacan:

Caucasia: hasta 35 grados.

Cartagena de Indias: hasta 34 grados.

Puerto Carreño : hasta 31 grados.

Puerto Inírida: hasta 31 grados.

Nuquí: hasta 30 grados.

Tarapacá: hasta 30 grados.

Cali: hasta 29 grados.

Albania: hasta 29 grados.

Recomendaciones ante las tormentas eléctricas

Frente al avance de las lluvias, las autoridades suelen recomendar precaución en zonas con riesgo de inundaciones, crecientes súbitas o deslizamientos.

Durante tormentas eléctricas, se aconseja evitar permanecer en espacios abiertos, no refugiarse debajo de árboles, desconectar equipos eléctricos sensibles y revisar el estado de techos, canales y desagües.

En ciudades con alta circulación vehicular, como Bogotá, Cali y Bucaramanga, las lluvias también podrían generar demoras en los desplazamientos, reducción de visibilidad y acumulación de agua en algunas vías.