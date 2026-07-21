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Colombia arrancará la semana bajo condiciones climáticas complejas porque ingresará un muro de tormentas cargado de lluvias durante este martes.

El temporal dejará un cielo cargado de ráfagas de viento, granizo y acumulados de agua que podrían superar los 20 milímetros en pocas horas.

Las precipitaciones iniciarán en la madrugada y se extenderán por intervalos durante todo el día, con riesgo de inundaciones que afecten el desarrollo de las actividades cotidianas.

Estos municipios tendrán lluvias intensas este martes

La página especializada en clima Meteored informó que el avance del sistema nuboso impactará principalmente municipios de la región Andina y sectores del centro del país. Entre los más expuestos a fuertes lluvias y posibles inundaciones repentinas se encuentran:

Bogotá

Soacha

Chía

Mosquera

Funza

Villavicencio

Ibagué

Medellín (zonas con alta humedad acumulada)

En estas zonas, los acumulados de agua podrían alcanzar hasta 21 milímetros durante la jornada, especialmente en franjas de la madrugada y la noche. Barrios con drenaje limitado o cercanos a quebradas deberán extremar precauciones.

Un muro de tormenta y nubes se acerca a Colombia. Fuente: Shutterstock iris 3d

¿A qué hora lloverá más fuerte en Colombia este martes?

Los momentos más críticos del día estarán concentrados en tres franjas clave:

Madrugada (1:00 a. m. – 4:00 a. m.): chubascos tormentosos con acumulados entre 3 y 7 milímetros por hora.

Primeras horas de la mañana (7:00 a. m.): continuidad de tormentas aisladas.

Noche (10:00 p. m.): regreso de lluvias fuertes con cielo completamente cubierto.

Aunque hacia el mediodía el cielo presentará nubes y claros con temperaturas cercanas a los 29 °C, aunque en algunos sectores podría alcanzar los 31 °C debido a la humedad acumulada. El viento será moderado del norte, con velocidades entre 7 y 22 km/h.

¿Habrá riesgo de inundaciones y emergencias por las lluvias?

La combinación de tormentas eléctricas, alta probabilidad de precipitación (90 %) y acumulados de agua superiores a 20 mm en el día elevaría el riesgo de:

Encharcamientos en vías principales.

Colapso de drenajes urbanos.

Crecientes súbitas en quebradas y caños.

Caída de árboles por suelos saturados.

Las autoridades locales recomiendan evitar transitar por zonas propensas a inundación durante la madrugada y noche, así como revisar techos y desagües en viviendas.

¿Cómo estará el clima en Colombia durante la tarde y la noche?

En horas de la tarde se registrará una leve mejoría con cielo parcialmente despejado. Sin embargo, la humedad persistente favorecerá nuevas lluvias medias e intensas hacia las 7:00 p. m., antes de que el sistema tormentoso retorne con mayor intensidad sobre las 10:00 p. m.

El índice UV podría alcanzar niveles bajos e intermedios al mediodía, por lo que se recomienda protección solar en los momentos de sol directo, pese a la jornada lluviosa.