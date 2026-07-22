Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

Las temperaturas empezaron a ascender desde este martes en gran parte de la vertiente atlántica peninsular e interior sureste, mientras que podrán descender en zonas del alto Ebro e Ibérica norte, el día en el que la Aemet ha señalado como inicio de la tercera ola de calor en España.

Según un aviso especial lanzado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera un “nivel de peligro importante o incluso extraordinario” durante las horas centrales, especialmente para personas vulnerables y en actividades al aire libre. La noche se prevé muy cálida.

Ante esta situación, la Aemet ha activado avisos naranjas por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, así como amarillos en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Ciudad autónoma de Ceuta. Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, predominarán los cielos nubosos, con alguna llovizna débil y dispersa.

Se formará nubosidad de evolución y se prevén chubascos y tormentas con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente acompañadas de granizo en Albacete, el interior de Valencia, el norte de Murcia, donde también hay activados avisos amarillos, y los Pirineos orientales. No se descartan en las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas aumentarán, salvo en el Ebro, el levante, Baleares y Canarias, donde descenderán ligeramente. Se superarán los 35 ºC en Baleares y amplias zonas de la Península excepto en las regiones del noroeste, los litorales y zonas montañosas.

Se prevé que se superen los 40 ºC en el interior de Andalucía y de Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha. Se esperan noches tropicales en amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y en Baleares, y en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir, las mínimas podrían no descender de los 25 ºC. Por otro lado, las mínimas bajarán ligeramente en la mitad norte y subirán en la sur peninsular.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Lluvias intensas

Región de Murcia: probables tormentas ocasionales en las sierras del interior, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes.

Andalucía: en las sierras orientales no se descartan tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes y con rachas muy fuertes.

Lluvias débiles o aisladas

Galicia: probables precipitaciones débiles y dispersas en A Mariña y en la mitad occidental.

Asturias: no se descarta alguna precipitación débil en la cordillera.

Aragón: posibilidad de tormentas con precipitación débil en el este de Teruel.

Cataluña: posibilidad de tormentas con precipitaciones débiles en los tercios norte y sur.

Castilla-La Mancha: no se descartan chubascos ocasionalmente tormentosos en el tercio oriental.

Comunidad Valenciana: probabilidad de tormentas con precipitaciones débiles en el interior.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?