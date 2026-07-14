La onda tropical número 19 comenzó este martes 14 de julio su desplazamiento sobre México tras ingresar por la península de Yucatán, lo que favorecerá un incremento en las lluvias sobre al menos once estados del país. Este sistema interactuará con una zona de baja presión en el océano Pacífico que elevó a 90% su probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además del temporal de lluvias persistirá el ambiente extremadamente caluroso en entidades del norte y noroeste del país.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y otras afectaciones.

Alerta por posible ciclón en México

El SMN informó que la principal zona de baja presión se ubicó la mañana de este martes a unos 525 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

El sistema incrementó su probabilidad de desarrollo ciclónico a 90% durante las próximas 48 horas y alcanzó el 100% de probabilidad para los siguientes siete días, mientras continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste.

Además, los meteorólogos vigilan una segunda zona de baja presión que podría formarse al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero , la cual presenta una probabilidad del 70% de evolucionar a ciclón tropical en el transcurso de la próxima semana.

Aunque ambos sistemas permanecen sobre el océano Pacífico, su circulación ya favorece el ingreso de humedad y nubosidad hacia el occidente y sur del país, aumentando el potencial de lluvias.

Estados mexicanos con lluvias intensas

El avance de la onda tropical 19, combinado con otros sistemas atmosféricos, dejará lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en las siguientes entidades:

Sureste de Sonora.

Centro, sur y suroeste de Chihuahua.

Norte de Coahuila.

Noroeste de Durango.

Norte y centro de Sinaloa.

Oeste y sur de Jalisco.

Colima.

Suroeste de Michoacán.

Noreste de Oaxaca.

Este y sur de Chiapas.

Sur de Veracruz.

También se prevén lluvias fuertes en el norte y sur de Nayarit, así como en el sureste de Guerrero.

Por otra parte, habrá intervalos de chubascos en Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos registrarán lluvias aisladas.