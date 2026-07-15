Una gran ola de calor azota a Estados Unidos y pondrá en riesgo a más de 100 millones de personas durante las próximas 48 horas. Un domo de calor instalado sobre el norte del país ya rompió récords históricos de temperatura en varias ciudades del oeste.

El fenómeno climático afecta desde Los Ángeles hasta Boston y se intensifica por el domo de calor ubicado sobre las Grandes Llanuras del norte. Las advertencias de calor extremo permanecen activas en múltiples estados, desde Utah hasta Michigan.

Qué zonas del país ya sufren la ola de calor extrema

Varias ciudades del oeste marcaron sus temperaturas más altas registradas durante el fin de semana. Salt Lake City alcanzó 109 grados Fahrenheit, superando la marca previa de 107 grados vigente desde 1960.

En Montana, Billings llegó a 111 grados y Miles City tocó 115, ambos superando sus máximas históricas. Minneapolis y Fargo también están bajo advertencia de calor extremo, con sensación térmica de hasta 110 grados.

Zonas bajo advertencia de calor extremo

Las alertas alcanzan a distintas regiones del país en las próximas horas:

Utah: sensación térmica de hasta 110 grados en Zion Canyon.

Dakota del Norte: índice de calor de hasta 110 grados en Fargo.

Minnesota: sensación térmica cercana a 100 grados en Minneapolis.

Michigan: alerta de calor extremo en Detroit, con índice cercano a 107 grados.

Varias ciudades del oeste marcaron sus temperaturas más altas registradas durante el fin de semana. Fuente: Shutterstock Marc Bruxelle

¿Cómo impacta el fenómeno en el resto del país?

En el noreste, la ola de calor extrema comenzará el martes y se extenderá al menos tres días, con temperaturas superiores a los 90 grados en Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. Las autoridades emitieron advertencias de calor para gran parte de la región.

En el sur de California, las alertas rigen hasta el jueves, con marcas de hasta 105 grados en los valles del interior. Además, se prevén tormentas severas en el norte de Nueva Inglaterra el martes, con riesgo de vientos destructivos, granizo grande y algún tornado.