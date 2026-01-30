El nuevo ranking militar 2026 volvió a poner el foco en el equilibrio de poder global. En un escenario atravesado por conflictos regionales, tensiones geopolíticas y una acelerada carrera tecnológica, el informe anual de Global Firepower reveló qué países cuentan con los ejércitos más poderosos del planeta.

En esa lista, un país de América Latina logró destacarse entre las principales potencias mundiales.

¿Qué país de América Latina aparece entre los ejércitos más poderosos del mundo?

El país latinoamericano mejor posicionado en el ranking 2026 es Brasil, que ocupa el puesto 11 a nivel global, consolidándose como la principal potencia militar de América Latina.

Con esta ubicación, Brasil se mantiene muy cerca del top 10 mundial y por encima de numerosos países europeos y asiáticos, reforzando su peso estratégico tanto a nivel regional como internacional.

¿Qué mide el ranking militar de Global Firepower?

La clasificación de Global Firepower evalúa a 145 países mediante más de 60 indicadores, que incluyen:

Cantidad de personal militar activo y de reserva

Capacidad aérea, naval y terrestre

Nivel tecnológico y armamentístico

Logística, infraestructura y recursos

Factores económicos y geográficos

El resultado final se expresa en el índice PwrIndx, donde cuanto más bajo es el puntaje, mayor es el poder militar.

¿Por qué Brasil se destaca en el ranking militar 2026?

Brasil sobresale por su equilibrio entre tamaño, recursos y capacidad operativa. Cuenta con el ejército más numeroso de América Latina, una flota aérea moderna, presencia naval en el Atlántico Sur y una creciente inversión en industria de defensa.

Además, su capacidad logística, su territorio estratégico y su liderazgo regional lo convierten en un actor clave en la seguridad sudamericana, generando atención incluso entre las grandes potencias.

¿Qué países lideran el poder militar global?

En lo más alto del ranking se mantienen las grandes potencias tradicionales:

Estados Unidos

Rusia

China

El top 10 lo completan India, Corea del Sur, Reino Unido, Japón, Francia, Turquía e Italia, países que combinan despliegue global, tecnología avanzada y fuerte presupuesto en defensa.

¿Qué otras potencias regionales aparecen en el ranking?

El informe también destaca a actores clave fuera del eje tradicional de poder. Israel (puesto 15) e Irán (puesto 16) concentran la atención por su rivalidad estratégica y su influencia en Oriente Medio.

En Europa, España logró escalar posiciones y se ubicó en el puesto 17, consolidándose dentro del top 20 mundial gracias a su capacidad operativa y participación en misiones internacionales.

¿Qué revela el ranking militar sobre el escenario global?

Más allá del poder militar bruto, el ranking de Global Firepower muestra cómo la tecnología, la estrategia y la capacidad de adaptación redefinen la fuerza de los ejércitos en el siglo XXI.