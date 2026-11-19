Las personas que tengan previsto viajar a España o a otros destinos europeos deberán revisar un detalle de su documentación antes de salir de su país.

Una disposición de la Unión Europea establece que los pasaportes de los ciudadanos de terceros países deben cumplir con una antigüedad máxima de 10 años para ingresar al espacio Schengen.

La condición está contemplada en el Código de Fronteras Schengen y puede afectar a los viajeros que tengan un documento todavía vigente, pero que haya sido expedido hace más de una década. Si no cumplen con los requisitos, las autoridades fronterizas pueden denegarles el ingreso.

España puede impedir el ingreso a quienes tengan un pasaporte emitido hace más de 10 años

La disposición está establecida en el Reglamento (UE) 2016/399, conocido como Código de Fronteras Schengen, que determina las condiciones de entrada para los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea ni al espacio Schengen.

En su artículo 6, la normativa establece que, para ingresar por estadías de hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días, los viajeros deben presentar un documento de viaje que cumpla dos condiciones : haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada y conservar una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio de los Estados miembros.

Por lo tanto, no alcanza con que el pasaporte no esté vencido. Si el documento fue expedido hace más de 10 años, puede no cumplir las condiciones exigidas para ingresar , aunque la fecha de vencimiento impresa sea posterior.

Las autoridades migratorias verifican que los interesados reúnan los requisitos de entrada y pueden rechazar el ingreso cuando no se cumplen las condiciones.

Los requisitos que debe cumplir el pasaporte para ingresar al espacio Schengen

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El artículo 6 del Código de Fronteras Schengen establece dos condiciones fundamentales para los documentos de viaje de los ciudadanos extracomunitarios:

Antigüedad máxima: el pasaporte debe haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de ingreso.

Vigencia mínima: debe conservar una validez de al menos tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Los dos requisitos deben cumplirse simultáneamente. Por ejemplo, una persona que tenga previsto ingresar a España el 15 de diciembre de 2026 deberá contar con un pasaporte expedido dentro de los 10 años anteriores a esa fecha y que continúe vigente, como mínimo, hasta el 15 de marzo de 2027.

La fecha que se toma como referencia para calcular la antigüedad es la de expedición del documento, no la fecha de vencimiento.

¿Qué otros requisitos pueden exigir las autoridades para ingresar a España?

Además de presentar un pasaporte que cumpla las condiciones de antigüedad y vigencia, los viajeros deben reunir otros requisitos migratorios.

El Ministerio del Interior de España establece que las autoridades pueden solicitar documentación para comprobar:

El motivo del viaje: una justificación de las razones de ingreso y las condiciones de su estadía.

El alojamiento: se solicita una reserva hotelera, un comprobante de hospedaje o una carta de invitación.

Los medios económicos: el viajero debe acreditar que dispone de recursos suficientes para mantenerse durante su permanencia y afrontar el regreso o el traslado a otro país.

El visado: los viajeros deben contar con una visa cuando las normas del país de destino la exijan para su nacionalidad. Los argentinos están exentos de este requisito para viajes turísticos de hasta 90 días.

Las condiciones de admisión: no debe existir una prohibición de entrada por amenazas para el orden público, la seguridad o la salud pública.

No obstante, las autoridades fronterizas pueden requerir documentación adicional para comprobar que se cumplen las condiciones de ingreso.

Los argentinos no necesitan una visa para ingresar a España si su estadía no supera esta cantidad de días

Los ciudadanos argentinos pueden ingresar a España y a los demás países del espacio Schengen sin tramitar una visa para realizar viajes turísticos de corta duración, siempre que su estadía no supere los 90 días dentro de cualquier período de 180 días y que cumplan las condiciones de admisión.

Sin embargo, estar exento de visa no significa quedar liberado de los controles migratorios. Los argentinos también deben presentar un pasaporte que respete los límites de antigüedad y vigencia que establece la normativa europea.