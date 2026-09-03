La Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzó a vender esta semana una nueva moneda de un dólar con el rostro del actual presidente, Donald Trump. La pieza conmemorativa fue creada para celebrar el 250° aniversario de la Declaración de la Independencia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que la medida busca honrar el legado de libertad y patriotismo del país. En esa línea, destacó que la imagen de Trump simboliza la fortaleza de los valores y la promesa de la nación.

Cómo es la moneda dorada que tiene la cara de Donald Trump

La moneda presenta un color dorado , aunque no contiene oro auténtico en su composición física. En el anverso del diseño, se observa el rostro de Trump rodeado por las inscripciones “Liberty” e “In God We Trust”. También incluye las fechas “1776 ~ 2026” en alusión al aniversario nacional.

En el reverso, la pieza muestra el sello presidencial oficial de los Estados Unidos. Se destaca un águila que sostiene una rama de olivo y un haz de flechas. Además, incorpora la inscripción “250” para remarcar el carácter conmemorativo de la moneda.

Moneda de 1 dólar de Donald Trump: cuánto cuesta comprarla

Aunque tienen un valor nominal de un dólar, la Casa de la Moneda también las comercializa como piezas de colección. El precio final depende de la cantidad adquirida por el comprador. Un rollo de 25 unidades cuesta u$s 61, lo que eleva el valor unitario a u$s 2,44.

Para quienes buscan un precio menor, el paquete de 100 monedas se vende a u$s 154,50. En este formato, cada pieza tiene un costo cercano a los u$s 1,55. Es una opción atractiva para inversores y coleccionistas que buscan adquirir volumen de esta emisión histórica.

Respecto a su composición, la Casa de la Moneda aclaró que está fabricada principalmente de cobre. También incluye pequeñas proporciones de zinc, manganeso y níquel para lograr su acabado. A pesar de su brillo y apariencia visual, el organismo reiteró que no contiene oro real.

El debate legal detrás de la moneda

El lanzamiento generó controversia debido a las leyes que regulan los r etratos en la moneda estadounidense . Puntualmente, el Código de los Estados Unidos establece habitualmente que solo personas fallecidas pueden aparecer en la moneda. Por este motivo, se presentaron varias acciones judiciales para intentar frenar el proyecto.