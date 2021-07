"Colimba" para los que no estudien ni trabajen: qué quiere el nuevo presidente

El flamante presidente peruano, Pedro Castillo, sorprendió con un anuncio en particular, apenas asumió el cargo: dijo que los jóvenes que no estudian ni trabajan, deberán acudir al servicio militar.

Pero no fue un comentario aislado: explicó por qué quiere promover un programa para que esos jóvenes ingresen al servicio militar voluntario .



En ese sentido, valoró el trabajo de la policía nacional como pilar de la seguridad ciudadana, pero evaluó que no es suficiente para lidiar con las pandillas, bandas y los robos callejeros , lo citó Gestión.

Durante su discurso de asunción de mando ante el Congreso de la República, el jefe de Estado peruano anunció la creación de un programa denominado ‘Ingresa a servir a tu patria y asegura tu preparación para el futuro', para promover el ingreso a actual Servicio Militar Voluntario.

Y además, se refirió a los delincuentes extranjeros en el Perú: los emplazó a salir del pais en 72 horas.

"Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar", precisó durante su mensaje a la Nación.

LAS FFAA HARÁN CAMINOS Y REPRESAS

En cuanto a los ascensos en las Fuerzas Armadas, postuló que su gestión privilegiará a "la meritocracia antes que al amiguismo". Y explicó que las FFAA participarán en proyectos de desarrollo , algo regulado por el artículo 171 de la Constitución.

Xinhua

"Consideramos que no solo es posible, sino necesario ", añadió. "Fortaleceremos el equipo de las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir con eficiencia su función encargada", puntualizó.

"En tiempos de paz, nada impide que los equipos, el personal técnico y -en general- todo el personal disponible pueda participar en la ejecución de proyectos de desarrollo como caminos, obras de ingeniería, represas, entre otros", citó Gestión al mandatario.