Quienes viajen a Europa y tengan pensado llevar cigarrillos en la valija deberán prestar atención a una restricción que puede cambiar considerablemente según la forma de ingreso al país.

La cantidad de cigarrillos permitida no es la misma para todos los viajeros y existe un límite específico para quienes llegan por medios de transporte diferentes al avión.

Por eso, superar la franquicia establecida puede generar inconvenientes durante el control aduanero, especialmente cuando los productos no son declarados correctamente.

¿Cuántos cigarrillos se pueden llevar al viajar a Europa?

En Croacia, los pasajeros que ingresan desde países que no pertenecen a la Unión Europea pueden llevar hasta 40 cigarrillos sin pagar derechos de importación cuando llegan por medios de transporte distintos del avión.

El límite es individual y corresponde a la franquicia establecida para los productos de tabaco incluidos en el equipaje personal de los viajeros.

Para quienes llegan por vía aérea, en cambio, la cantidad permitida dentro de la franquicia es considerablemente mayor: alcanza los 200 cigarrillos por persona.

Qué otros productos de tabaco se pueden ingresar a Croacia

En Croacia, los pasajeros que ingresan desde países que no pertenecen a la Unión Europea pueden llevar hasta 40 cigarrillos sin pagar derechos de importación. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT - creada con IA EL Cronista AUdiencias

La normativa también establece límites específicos para otros productos de tabaco cuando el pasajero ingresa por medios de transporte distintos del avión.

En estos casos, las cantidades máximas dentro de la franquicia son:

40 cigarrillos .

20 cigarillos , de hasta 3 gramos cada uno.

10 puros .

50 gramos de tabaco para fumar.

Estas franquicias de productos sujetos a impuestos especiales no se aplican a los menores de 17 años, por lo que la edad del viajero también es un factor que debe tenerse en cuenta.

¿Se pueden sumar las franquicias de cigarrillos entre familiares?

Las franquicias aduaneras son individuales y no pueden combinarse entre distintas personas para superar el límite correspondiente a un solo artículo.

Además, la normativa establece que los bienes personales tienen un límite de valor de 300 euros por pasajero para otros medios de transporte, mientras que para quienes llegan por vía aérea o marítima el límite general de bienes no comerciales es de 430 euros.

Si un único artículo supera el límite de valor correspondiente, no se permite dividirlo entre varios viajeros para obtener una exención mayor.

Por eso, antes de cruzar la frontera, los pasajeros deben verificar la cantidad de cigarrillos y otros productos de tabaco que llevan en su equipaje y cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras.