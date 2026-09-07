Viajar a Estados Unidos implica cumplir con una serie de requisitos migratorios que inician antes de abordar el avión.

En aeropuertos internacionales, las autoridades verifican que cada pasajero posea un pasaporte vigente, así como la visa estadounidense o la autorización de viaje correspondiente.

Presentar un pasaporte vencido o no contar con la documentación exigida puede impedir el embarque o resultar en la negación del ingreso al país. Es esencial verificar los requisitos para ingresar al país antes de viajar, con el fin de prevenir demoras y contratiempos.

¿Qué documentación es comúnmente revisada en los controles migratorios?

En los controles migratorios de Estados Unidos, los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) se aseguran de que cada viajero posea:

Pasaporte vigente.

Visa estadounidense válida, si corresponde.

Autorización ESTA, si corresponde.

Documentos que certifiquen el objetivo del viaje.

Documentación migratoria adicional.

Viajar a Estados Unidos implica cumplir con una serie de requisitos migratorios que inician antes de abordar el avión. Chat GPT

Aeropuertos de Dallas, Atlanta, Nueva York y Nueva Jersey restringirán la entrada al país a aquellos que pospongan este proceso: ¿cuáles son los requisitos?

Se aplican las mismas normas migratorias federales que en el resto de Estados Unidos. Todos los viajeros internacionales deben presentar la documentación requerida por las autoridades de inmigración, sin distinción del aeropuerto por el que ingresen o salgan del país.

Además de poseer un pasaporte válido: