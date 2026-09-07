Confirmado | Aeropuertos de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún impedirán el ingreso de ciudadanos que pospongan este trámite con su pasaporte.

Las autoridades migratorias de México han intensificado los controles en los principales aeropuertos internacionales del país y han recordado una condición esencial para los viajeros extranjeros: debe presentarse un pasaporte vigente y en condiciones adecuadas. Aquellos que intenten ingresar con un documento que se encuentre vencido, en estado deteriorado o que no satisfaga los requisitos de validez podrían enfrentar el rechazo de su entrada.

Esta medida tendrá un impacto significativo en las terminales con elevado flujo de pasajeros internacionales, tales como los aeropuertos de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, donde se concentra una gran parte del turismo y de los vuelos que provienen del extranjero. El énfasis se dirigirá hacia quienes no renovaron su pasaporte adecuadamente o que viajen con documentación que no cumpla con las exigencias estipuladas por la normativa migratoria.

De acuerdo con lo manifestado por las autoridades, la legislación mexicana otorga a Migración la autoridad para negar la entrada al país cuando el pasaporte presentado por un ciudadano extranjero no cumpla con los estándares de vigencia o validez requeridos para su admisión.

Es oficial | Brasil prohíbe el ingreso al país de todos los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: Shutterstock

Alerta migratoria | El trámite de pasaporte que podría impedir el ingreso a México

Numerosos viajeros sostienen que pueden emplear el pasaporte hasta el mismo día en que expire; sin embargo, en la práctica, numerosos controles internacionales demandan una vigencia mínima para autorizar la entrada.

Por consiguiente, un extranjero que ingrese a México con un pasaporte que esté por expirar o que ya haya caducado podría enfrentarse a interrogatorios, revisiones adicionales o incluso a la inadmisión migratoria.

Las autoridades aeroportuarias han indicado que las verificaciones serán más rigurosas en puntos de entrada internacionales como Cancún y Ciudad de México, en virtud del incremento en el flujo turístico anticipado para el año 2026.

Pasaporte vencido o por vencer: consecuencias para extranjeros al entrar a México

Los ciudadanos extranjeros que no hayan renovado el pasaporte en el periodo estipulado pueden enfrentar diversas repercusiones migratorias:



Rechazo inmediato en migraciones.



Retención temporal en el aeropuerto.



Prohibición de ingreso al país.



Cancelación de vuelos de conexión.



Pérdida de reservas turísticas y hoteleras.



impedir el embarque desde el país de origen

Requisitos y preparativos para extranjeros antes de viajar a México en 2026

Las autoridades instan a todos los visitantes internacionales a verificar la fecha de vencimiento de su pasaporte antes de proceder con la adquisición de boletos o la reservación de alojamientos.

Asimismo, se recomienda que los viajeros revisen si el documento presenta daños físicos, páginas deterioradas o problemas de lectura electrónica, dado que cualquiera de estas condiciones podría ocasionar inconvenientes durante los controles migratorios.

En destinos turísticos con alto tránsito aéreo, tales como Guadalajara, Monterrey y Cancún, los controles serán particularmente estrictos para prevenir irregularidades y facilitar el ingreso de los pasajeros que cumplan con toda la documentación necesaria.