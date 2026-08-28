Viajeros que aborden vuelos internacionales desde los aeropuertos de Miami, Nueva York, Orlando y Chicago podrían ver negado el embarque si su pasaporte tiene menos de seis meses de vigencia. La restricción se basa en una normativa del Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La llamada “regla de los seis meses” exige que el pasaporte permanezca válido por ese período más allá de la salida del viajero del país de destino. Aerolíneas y autoridades aplican el control antes del embarque, por lo que el rechazo puede ocurrir con el vuelo ya pagado.

¿Qué exige la regla de los seis meses de vigencia del pasaporte?

La normativa establece que el pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a la salida de Estados Unidos. No es una medida nueva: aplica en cualquier aeropuerto con vuelos internacionales, incluidos los cuatro mencionados por su alto tráfico hacia y desde América Latina.

Estados Unidos mantiene acuerdos con varios países que eximen a sus ciudadanos de esta exigencia adicional. En esos casos, el pasaporte solo debe cubrir la duración real de la estadía, sin el margen extra de seis meses.

Casos con reglas específicas

Viajeros del Programa de Exención de Visa (VWP) : pasaporte de lectura mecánica individual, incluidos los menores.

Pasaportes de emergencia o temporales : requieren chip electrónico.

Mexicanos por tierra o mar : pueden usar la tarjeta BCC (DSP-150), la visa láser B-1/B-2 o la tarjeta SENTRI.

Residentes permanentes, refugiados y asilados: ingresan con su Tarjeta de Residencia (Formulario I-551) u otro comprobante válido.

La normativa establece que el pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a la salida de Estados Unidos. ChatGPT

¿Cómo afecta esto a los viajeros y qué deben verificar antes de volar?

El principal riesgo es que la aerolínea niegue el embarque en el aeropuerto de salida. Esto puede ocurrir aunque el itinerario haya sido confirmado con anticipación.

Quienes tengan una visa vigente en un pasaporte vencido no necesitan tramitarla de nuevo: pueden viajar con ambos documentos. Antes del viaje conviene revisar la fecha de vencimiento del pasaporte y confirmar si el destino está entre las excepciones a la regla de los seis meses.