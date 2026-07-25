Oficial | Trasladan el feriado de julio: el Gobierno de España decretó el feriado antes de que finalice el mes y todos estos trabajadores tendrán un día extra de descanso.

En esta noticia Qué se conmemora y quiénes descansan

El martes 28 de julio es festivo autonómico en toda la comunidad de Cantabria, España. La fecha corresponde al Día de las Instituciones de Cantabria, que este año cae en la mitad de la semana.

No se trata de un feriado trasladado ni de una decisión reciente. Es una fecha fija en el calendario desde 1993 y ya figuraba en el calendario laboral 2026 publicado por el Gobierno de Cantabria a fines de 2025.

Qué se conmemora y quiénes descansan

El feriado recuerda la Constitución de la Junta General de Cantabria, ocurrida el 28 de julio de 1778 en Puente San Miguel. Ese hecho unificó los antiguos Nueve Valles de las Asturias de Santillana en una sola provincia, y sentó las bases de la actual autonomía cántabra.

El feriado recuerda la Constitución de la Junta General de Cantabria, ocurrida el 28 de julio de 1778 en Puente San Miguel. Montaje EC

Al ser festivo autonómico, alcanza a todos los trabajadores de Cantabria, tanto del sector público como privado, en cada uno de sus municipios.

Sin embargo, no aplica al resto de España. El resto de las comunidades autónomas mantiene actividad normal ese día, salvo casos puntuales de fiestas locales propias que coincidan por coincidencia con la fecha.

Datos clave del feriado

Se celebra cada 28 de julio, sin importar el día de la semana en que caiga

Es no laborable y retribuido para todo el territorio cántabro

Se conmemora un hecho histórico de 1778, no una efeméride reciente

Los municipios pueden sumar hasta dos festivos locales propios además de este

Cómo sigue el calendario cántabro

Después del 28 de julio, el próximo festivo autonómico en Cantabria es el 15 de agosto por la Asunción de la Virgen, seguido del 15 de septiembre por la festividad de La Bien Aparecida.

En conclusión, quienes viven o trabajan en Cantabria tienen descanso garantizado ese martes, mientras que en el resto de España la jornada continúa sin cambios.