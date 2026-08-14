El pasaporte vigente y en condiciones, el tipo de visa o permiso correspondiente y la inspección de las autoridades migratorias son determinantes de si se permite o no ingreso.

Los mexicanos y colombianos que deseen ingresar a Estados Unidos deben cumplir con determinados requisitos, como por ejemplo, presentar un pasaporte válido y que cumpla con la regla de los seis meses.

El pasaporte vigente y en condiciones, el tipo de visa o permiso correspondiente y la inspección de las autoridades migratorias son determinantes de si se permite o no ingreso. Por otro lado, existen diferencias según la nacionalidad y la vía de entrada.

Mexicanos que ingresan a Estados Unidos: ¿Qué deben presentar para ingresar?

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos por turismo o negocios necesitan contar con la documentación migratoria vigente. Si se planea llegar por avión o por mar, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece que se debe presentar un pasaporte válido y con al menos seis meses restantes de vigencia y una visa americana o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Si la entrada es por tierra, la BCC puede ser suficiente en determinadas condiciones, sin necesidad de presentar el pasaporte.

Los mexicanos y colombianos que deseen ingresar a Estados Unidos deben cumplir con determinados requisitos. Chat GPT

Colombianos viajan a Estados Unidos: ¿Qué se solicita para permitir el ingreso?

Los ciudadanos colombianos que viajen a Estados Unidos por turismo o negocios necesitan contar con la documentación migratoria vigente. Presentar un pasaporte vigente por al menos 6 meses más y una visa estampada que se encuentre dentro de su periodo de validez.

La visa debe corresponderse con el motivo de viaje, por lo que si la razón del plan no es turismo o negocio, lo más recomendable es encontrar un permiso que se adecúe a sus necesidades.

Tengo la visa en un pasaporte vencido: ¿Qué debo hacer?

Si se tiene la visa americana dentro de un pasaporte ya caducado, el Departamento de Estado advierte que no debe arrancarse y ponerse en el nuevo pasaporte.

Se deben presentar el pasaporte vigente y el que posee la visa juntos ante las autoridades migratorias.