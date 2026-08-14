El pasaporte en Estados Unidos tiene distintas vigencias dependiendo de la edad y del tipo de trámite.

El pasaporte en Estados Unidos tiene distintas vigencias dependiendo de la edad y del tipo de trámite. El de adulto tiene una vigencia de 10 años y puede renovarse, si el documento se encuentra en condiciones, vía online o por correo postal.

No obstante, los pasaportes emitidos a menores de 16 años solo tienen una vigencia de 5 años, y no pueden renovarse de la manera tradicional. El trámite es similar a tener que solicitar uno nuevo desde cero.

Estados Unidos restringe la renovación del pasaporte: ¿A quiénes afecta?

La restricción afecta principalmente a menores de 16 años, ya que según lo que establece el Departamento de Estado: “No se puede renovar el pasaporte de un menor. Debe solicitarlo en persona cada vez.”

Esto es así hasta que el menor cumple entre 16 y 17 años, y puede solicitar su primer pasaporte de adulto, cuya vigencia es de 10 años y puede renovarse por varias vías siempre y cuando cumpla las condiciones.

La restricción afecta principalmente a menores de 16 años, ya que según lo que establece el Departamento de Estado: “No se puede renovar el pasaporte de un menor. Debe solicitarlo en persona cada vez.” Imagen ilustrativa ChatGPT

Conseguir un nuevo pasaporte: ¿Qué formulario deben completar los que no pueden acceder a la renovación?

Quienes no pueden acceder a la renovación deben solicitar un nuevo pasaporte a través del Formulario DS-11. Los menores de 16 deben presentarse en una oficina autorizada de aceptación de solicitudes, agencia o centro de pasaportes y seguir los siguientes pasos: