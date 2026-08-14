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El pasaporte en Estados Unidos tiene distintas vigencias dependiendo de la edad y del tipo de trámite. El de adulto tiene una vigencia de 10 años y puede renovarse, si el documento se encuentra en condiciones, vía online o por correo postal.

No obstante, los pasaportes emitidos a menores de 16 años solo tienen una vigencia de 5 años, y no pueden renovarse de la manera tradicional. El trámite es similar a tener que solicitar uno nuevo desde cero.

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Estados Unidos restringe la renovación del pasaporte: ¿A quiénes afecta?

La restricción afecta principalmente a menores de 16 años, ya que según lo que establece el Departamento de Estado: “No se puede renovar el pasaporte de un menor. Debe solicitarlo en persona cada vez.”

Esto es así hasta que el menor cumple entre 16 y 17 años, y puede solicitar su primer pasaporte de adulto, cuya vigencia es de 10 años y puede renovarse por varias vías siempre y cuando cumpla las condiciones.

La restricción afecta principalmente a menores de 16 años, ya que según lo que establece el Departamento de Estado: “No se puede renovar el pasaporte de un menor. Debe solicitarlo en persona cada vez.”
La restricción afecta principalmente a menores de 16 años, ya que según lo que establece el Departamento de Estado: “No se puede renovar el pasaporte de un menor. Debe solicitarlo en persona cada vez.”Imagen ilustrativa ChatGPT

Conseguir un nuevo pasaporte: ¿Qué formulario deben completar los que no pueden acceder a la renovación?

Quienes no pueden acceder a la renovación deben solicitar un nuevo pasaporte a través del Formulario DS-11. Los menores de 16 deben presentarse en una oficina autorizada de aceptación de solicitudes, agencia o centro de pasaportes y seguir los siguientes pasos:

  1. Completar e imprimir el Formulario DS-11, sin firmarlo hasta que lo indique el agente.
  2. Presentar evidencia de ciudadanía estadounidense del menor.
  3. Acreditar la relación parental con el niño.
  4. Presentar las identificaciones correspondientes de los padres o tutores.
  5. Contar con el consentimiento de ambos padres o tutores, salvo las excepciones previstas.
  6. Presentar una fotografía para pasaporte que cumpla los requisitos oficiales.
  7. Abonar las tarifas correspondientes.