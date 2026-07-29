Aunque la visa americana y el pasaporte son los documentos más habituales para ingresar a Estados Unidos, existe una alternativa migratoria que permite a algunos ciudadanos mexicanos viajar sin presentar una visa tradicional para determinados desplazamientos.

Se trata del Formulario DSP-150, conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), un documento emitido por las autoridades estadounidenses que puede utilizarse para ingresar a determinadas zonas fronterizas de Texas, California, Arizona y Nuevo México cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Qué es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) y cómo permite ingresar sin visa americana

La BCC o Border Crossing Card es un documento emitido por Estados Unidos para ciudadanos mexicanos que cumplen con los requisitos de elegibilidad para una visa de visitante B1/B2.

Cuando se utiliza junto con un pasaporte mexicano vigente , la tarjeta puede funcionar de manera similar a una visa americana para ingresar al país por diferentes vías de transporte.

Sin embargo, cuando se presenta de manera independiente, la BCC tiene un uso más limitado y permite únicamente viajes cortos a determinadas áreas cercanas a la frontera entre México y Estados Unidos.

Los estados donde mexicanos pueden viajar con la BCC sin visa tradicional

La Tarjeta de Cruce Fronterizo permite realizar visitas de hasta 30 días en ciertas zonas fronterizas de cuatro estados estadounidenses, siempre que el motivo del viaje sea turismo, negocios sin remuneración o visitas familiares.

Los límites establecidos son:

Texas: hasta aproximadamente 40 kilómetros desde la frontera con México.

California: hasta aproximadamente 40 kilómetros desde la frontera.

Nuevo México: hasta 88 kilómetros desde la frontera o hasta la Interestatal 10, según cuál sea el límite más cercano hacia el norte.

Arizona: hasta aproximadamente 120 kilómetros desde la frontera.

Fuera de estas áreas o para estadías diferentes, los viajeros pueden necesitar cumplir otros requisitos migratorios.

Quiénes pueden solicitar el Formulario DSP-150 para viajar a Estados Unidos

No todos los ciudadanos mexicanos pueden obtener la BCC. Para iniciar el trámite, los solicitantes deben cumplir determinadas condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser ciudadano mexicano y residir en México.

Contar con un pasaporte mexicano vigente al momento de realizar la solicitud.

Cumplir con los criterios de elegibilidad para una visa B1/B2 .

Demostrar vínculos sólidos con México que indiquen la intención de regresar al país.

Estos requisitos buscan garantizar que la persona que solicita el documento cumple con las condiciones necesarias para realizar visitas temporales a Estados Unidos.

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Cuánto tiempo dura la BCC y qué deben revisar los viajeros antes de viajar

La Tarjeta de Cruce Fronterizo tiene una vigencia de hasta 10 años desde su fecha de emisión, aunque los viajeros deben verificar que continúe válida antes de realizar cualquier traslado.