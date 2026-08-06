Aruba prohíbe la entrada de todos los ciudadanos extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte.

Aruba mantiene un requisito migratorio que aplica a todos los viajeros extranjeros que buscan ingresar a la isla: contar con un pasaporte vigente.

Aruba prohíbe la entrada de todos los ciudadanos extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte.

Los requisitos del pasaporte

Según la fuente oficial, el pasaporte debe cumplir con dos condiciones básicas: no tener más de 10 años de antigüedad y estar vigente durante toda la estadía en Aruba.

No se trata de una medida nueva, sino de un requisito permanente que aplica a cualquier visitante , sin importar su nacionalidad.

En cuanto a la necesidad de tramitar una visa, esto depende del país de origen. Ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea no necesitan visa para ingresar, y lo mismo ocurre con la mayoría de los sudamericanos, entre ellos colombianos y venezolanos.

Para otras nacionalidades, se recomienda consultar con el consulado correspondiente o con los lineamientos del Gobierno de los Países Bajos, ya que Aruba forma parte del Reino de los Países Bajos.

Otros documentos que piden las autoridades

Además del pasaporte, quienes viajan a Aruba deben completar una serie de requisitos adicionales:

La ED Card (Embarkation-Disembarkation Card), un formulario online obligatorio para todos los pasajeros, incluidos bebés y niños, que debe completarse hasta 7 días antes del viaje.

Un boleto de regreso o comprobante de salida hacia otro destino.

Un comprobante del motivo de la estadía , como una reserva de hotel o una carta de invitación de familiares o amigos.

Solvencia económica : entre 150 y 200 dólares por persona por día en caso de hospedarse en un hotel, o 100 dólares por día si se aloja con familiares.

Un seguro médico de viaje con cobertura mínima de 15.000 dólares, que incluya atención hospitalaria, emergencias y repatriación.

La decisión final sobre el ingreso queda a criterio del oficial de inmigración en el puesto fronterizo: contar con una visa no garantiza automáticamente la entrada al país.

La estadía máxima estándar es de 30 días, con posibilidad de extenderla hasta 180 días por año calendario. Además, desde julio de 2024 rige una tarifa de sustentabilidad de 20 dólares para quienes llegan a la isla por vía aérea.