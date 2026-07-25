A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses, pero aquellos que han cotizado al menos 38 años y tres meses pueden optar por una jubilación anticipada.

Esta segunda opción fue la elegida por Justo Márquez, un hombre de 62 años que cotizó durante más de 35 años en dos regímenes de la Seguridad Social: el Régimen General y el de autónomos.

Este hecho le permitió retirarse de forma anticipada gracias a la decisión favorable del Tribunal Médico, que autorizó la moción. Según sus propias palabras, ahora podrá disfrutar de “una buena y maravillosa pensión”.

El pasado 22 de abril, día en que cumplió 62 años, Márquez compartió en su cuenta de TikTok (@justsanchez1) el momento en que experimentó su jubilación anticipada. “Llevo prácticamente pocos días de jubilado, pero aun así en mi cuenta bancaria hoy se ha encontrado mi sueldo de pensionista“, explicó con emoción.

La emoción de Márquez fue palpable en su mensaje y no dudó en compartir con sus seguidores lo que este momento significó para él. “Hoy es un día de mucha alegría y mucho entusiasmo para aquellas personas que son pensionistas“, comentó, consciente de la importancia del logro.

Un hombre cobró su primera pensión luego de haber cotizado por 35 años y esta fue su reacción. Shutterstock

La reacción de un hombre al jubilarse tras 35 años aportando

Al haber cotizado a la Seguridad Social en dos regímenes distintos, como trabajador por cuenta ajena y como autónomo, Justo Márquez logró cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la jubilación anticipada. “He acumulado más de 35 años de cotización a la Seguridad Social en ambos regímenes simultáneamente”, comentó, enfatizando su dedicación constante a lo largo de los años.

En diciembre del año anterior, tras someterse a las evaluaciones pertinentes, el Tribunal Médico le otorgó el permiso para acceder a la jubilación anticipada por cuestiones de salud, un proceso que resultó prolongado, pero que finalmente valió la pena. Sin embargo, el primer pago recibido fue inferior a sus expectativas, dado que solo abarcaba los días entre el 22 y el 30 de abril.

No obstante, a partir de mayo recibirá el importe completo correspondiente a un mes completo. Para determinar el monto de la pensión, se considera el número de años cotizados y las bases de cotización de los últimos veinticinco años laborales, un sistema que asegura que el pago se ajuste a la trayectoria laboral de cada persona.

Asimismo, el jubilado aprovechó la ocasión para realizar un importante anuncio respecto a sus planes futuros: “No voy a adquirir más terreno como tenía previsto para continuar cultivando, porque mi intención ahora es descansar plácidamente". Márquez explicó que ha decidido reducir sus actividades en el campo, limitándose a conservar una pequeña finca.

Los planes de Justo Márquez después de cobrar su primera jubilación. Shutterstock

Guía para tramitar la pensión de jubilación

Para poder calcular la pensión y evitar cualquier sorpresa, es recomendable considerar diversos factores que influyen de manera directa en la cuantía final que se recibirá mensualmente.

Además de la base reguladora y el número de años cotizados, también tienen incidencia las cláusulas específicas de cada tipo de jubilación. Con el propósito de gestionar estos trámites exitosamente, es aconsejable seguir un proceso bien definido:

Verificar la vida laboral: chequear que todos los años cotizados estén registrados correctamente.

Revisar los regímenes de cotización: en caso de haber trabajado por cuenta ajena y no propia.

Solicitar la jubilación con antelación: presentar la solicitud en la Seguridad Social o a través de la sede electrónica.

Conservar la documentación: cartas de confirmación, notificaciones y certificados médicos.

En el momento en que se deba formalizar la jubilación ante la Seguridad Social, esta podrá llevarse a cabo de manera presencial o a través de internet. Para realizar el trámite en persona, se debe acudir a una oficina del organismo con cita previa y presentar el Documento Nacional de Identidad, junto con la documentación necesaria. En la modalidad online, se puede acceder al portal oficial con certificado digital o Cl@ve permanente.