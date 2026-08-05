El pasaporte es un documento indispensable para hacer viajes internacionales y las autoridades migratorias suelen exigir que esté vigente para poder abordar un vuelo.

De esta manera, quienes posterguen la renovación pueden quedar impedidos de subir al avión o cruzar las fronteras. Quienes deseen visitar Estados Unidos, España o Italia deberán revisar las normas que establece cada país para el ingreso.

¿Por qué Estados Unidos, España e Italia prohíben el ingreso a quienes posterguen la renovación del pasaporte?

El pasaporte es un documento clave para viajes internacionales porque certifica la identidad y la nacionalidad de la persona. Cuando está vencido o no cumple con la vigencia mínima exigida por los países de destino, las autoridades migratorias podrán frenar el ingreso. Incluso, las aerolíneas pueden evitar el embarque.

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Qué sucede en Estados Unidos con los pasaportes vencidos

Estados Unidos exige que todos los viajeros presenten un documento cuya vigencia exceda en por lo menos seis meses a la fecha de salida. Los únicos países que quedan exentos son quienes forman parte del “Club de los 6 meses”, naciones que solo deben presentar el pasaporte válido durante el tiempo de viaje.

Otro de los requisitos fundamentales es revisar la documentación, ya que se podrá exigir la visa americana o autorización ESTA.

Qué requisitos establece España para el pasaporte

El Ministerio de Interior detalla que quienes deseen visitar España deben contar con un pasaporte vigente que acredite la identidad y esté acorde a las normas internacionales a los que suscribe.

La página oficial detalla que “el documento de viaje deberá ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada”.

Qué exige Italia para ingresar al país

En caso de Italia, el país exige que tenga al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso. La normativa afecta los desplazamientos dentro y fuera del espacio Schengen.

Las autoridades recomiendan iniciar el trámite con varias semanas de anticipación para evitar inconvenientes.

Errores que pueden complicar los viajes internacionales

El pasaporte vencido es solo uno de los posibles errores que pueden complicar un viaje. Los inconvenientes más comunes que son: