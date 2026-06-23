Wendy´s, una de las cadenas de hamburguesas más conocidas del mundo, confirmó un plan de reestructuración que sacude el sector: cerrará entre 5% y 6% de sus restaurantes, lo que equivale a más de 300 locales.

La decisión apunta principalmente a sus sucursales en Estados Unidos y se da en un contexto de inflación sostenida, caída del consumo y cambios profundos en los hábitos de los compradores.

Por qué Wendy’s decidió cerrar más de 300 locales

El golpe fue directo a la facturación. Wendy’s registró una caída superior al 4% en sus ingresos respecto con el período anterior, una señal de alarma que aceleró las decisiones corporativas.

La inflación global no solo encareció los costos operativos de la cadena —desde el alquiler de los locales hasta la logística de abastecimiento— sino que también cambió el comportamiento de millones de consumidores que dejaron de salir a comer afuera para priorizar el gasto en lo esencial.

Las familias, especialmente en economías desarrolladas como la estadounidense, recortaron el gasto discrecional de forma significativa. Comer en cadenas de comida rápida pasó de ser un hábito cotidiano a un lujo prescindible para una porción creciente de la población.

Ese cambio de conducta impactó de lleno en las cadenas que dependen del volumen de clientes para sostener sus márgenes

Wendy’s cierra más de 300 locales en Estados Unidos por la caída del consumo y el aumento de costos. Fuente: Wikimedia

¿Qué locales cierran y dónde?

No todos los restaurantes están en la mira por igual. El plan de cierre se concentra en los establecimientos considerados de bajo rendimiento: locales con baja afluencia de clientes, estructuras operativas obsoletas o ubicados en zonas con costos fijos demasiado elevados para justificar su funcionamiento.