El Banco Nación confirmó el lanzamiento de una nueva línea de crédito destinada a quienes necesitan reorganizar sus deudas y evitar caer en mora.

La propuesta permite consolidar todas las obligaciones en una única cuota mensual, financiar hasta el 100% de la deuda acumulada y acceder a plazos de hasta 10 años para devolver el dinero.

La iniciativa busca aliviar la carga financiera de los clientes que ya registran cuotas vencidas e impagas, pero que aún mantienen una situación crediticia favorable.

Adiós a las cuotas múltiples: cómo funciona el nuevo préstamo para cancelar deudas

El mecanismo es sencillo. Banco Nación toma todas las deudas que el cliente mantiene dentro de la entidad y las reúne en un único préstamo personal. De esta manera, en lugar de afrontar varios vencimientos por separado, el usuario pasa a pagar una sola cuota mensual.

El financiamiento puede cubrir hasta el 100% del monto adeudado, con un límite de $100 millones. Los fondos no se depositan en la cuenta del cliente, sino que se destinan directamente a cancelar cada una de las obligaciones incluidas en la operación.

Además, el plazo de devolución puede extenderse hasta 120 meses (10 años), una condición que permite disminuir significativamente el valor de la cuota y facilitar la reorganización financiera.

Banco Nación confirmó un nuevo crédito para unificar deudas: permite pagar en una sola cuota y hasta en 10 años. Fuente: Banco de la Nación

Cuotas más bajas y hasta 10 años para pagar: los beneficios que ofrece el plan

La línea funciona bajo modalidad UVA, con una tasa del 10% anual más actualización por inflación . Quienes busquen una protección adicional podrán optar por la cobertura CER-CVS, que permite que la cuota se ajuste según la evolución de los salarios cuando la inflación avance por encima de los ingresos.

La entidad amplía opciones para regularizar deudas en el BNA mediante plazos de hasta 10 años y en modalidad UVA con cobertura CER – CVS. Banco de la Nación Argentina

Quiénes podrán solicitar el crédito y desde cuándo estará disponible

La nueva herramienta está destinada a personas que tengan cuotas vencidas e impagas en Banco Nación y que mantengan una calificación crediticia 1 o 2. Es decir, podrán acceder quienes todavía no hayan ingresado en una situación de mora grave.

Otro requisito fundamental es percibir los haberes a través de Banco Nación. Aquellos clientes que cobren su sueldo en otra entidad deberán realizar el traspaso de su cuenta sueldo para poder acceder al beneficio.

La cuota resultante tampoco podrá superar el 25% de los ingresos del solicitante, un criterio que busca garantizar la sustentabilidad del financiamiento.

La operatoria estará disponible desde el jueves 25 de junio en todas las sucursales del Banco Nación del país . Los interesados también podrán consultar las condiciones y requisitos a través de los canales oficiales de la entidad y su centro de atención al cliente.

Para más información, los interesados pueden ingresar en Banco de la Nación Argentina - Prensa