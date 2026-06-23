Cada vez son más las familias que se suman a la tendencia de utilizar alternativas naturales para limpiar el hogar. Los productos industriales, además de ser costosos, pueden generar alergias e irritaciones.

Una de las fórmulas más utilizadas es la mezcla de cáscaras de palta con bicarbonato de sodio, una solución eficaz para eliminar la suciedad de todas las superficies de la casa.

Por qué cada vez más personas mezclan cáscara de palta con bicarbonato

Esta combinación es útil para limpiar utensilios de cocina, tablas de madera y todas las superficies de la cocina. En la misma línea, es ideal para eliminar olores fuertes que pueden aparecer en el baño.

Estas propiedades se deben a que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave que elimina manchas y neutraliza olores. En la misma línea, la cáscara de palta es rica en aceites naturales y antioxidantes que aportan una acción suavizante que desprende la suciedad.

Es una alternativa económica y sustentable, ya que reutiliza restos de cocina y evita los químicos. Además, es amigable con la piel y no irrita la piel como los productos industriales.

Cómo preparar la mezcla de cáscara de palta y bicarbonato

Para la preparación y aplicación se deben seguir los siguientes pasos: